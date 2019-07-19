Володимир Зеленський своїм указом доручив створити в Україні умови для будівництва чи ремонту доріг європейської якості.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг в Україні.

Зокрема, до 1 січня 2020 року Кабінет Міністрів має переглянути вимоги до учасників публічних закупівель відповідно до найкращих світових практик.

Крім того, мають бути створені умови для будівництва чи ремонту доріг європейської якості.

Також замовники мають залучати на конкурсних засадах незалежного інженера-консультанта у сфері дорожнього будівництва (FIDIC).

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Президент наголосив, що на першому етапі необхідно відремонтувати головні магістралі. Водночас інші дороги мають бути у нормальному стані.

– Треба побудувати пріоритетні дороги. Є міста, де немає аеропорту, залізниці, а тепер немає й доріг, – заявив Зеленський під час наради щодо дорожньої інфраструктури.

Зі свого боку керівник Офісу Президента Андрій Богдан зазначив, що необхідно системно боротися з корупцією в дорожній сфері та провести аудит чинних договорів.

Також, за його словами, є питання до роботи Укравтодору та його керівництва.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила розкрадання понад 3,5 млн грн на ремонті автомобільних доріг.