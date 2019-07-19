PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто

Дороги в Україні європейської якості – Зеленський підписав указ

Володимир Зеленський своїм указом доручив створити в Україні умови для будівництва чи ремонту доріг європейської якості.

Дороги в Україні європейської якості – Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг в Україні.

Зокрема, до 1 січня 2020 року Кабінет Міністрів має переглянути вимоги до учасників публічних закупівель відповідно до найкращих світових практик.

Крім того, мають бути створені умови для будівництва чи ремонту доріг європейської якості.

Також замовники мають залучати на конкурсних засадах незалежного інженера-консультанта у сфері дорожнього будівництва (FIDIC).

Читайте: Я не краду на державі: Гройсман розповів про стан доріг в Україні

Президент наголосив, що на першому етапі необхідно відремонтувати головні магістралі. Водночас інші дороги мають бути у нормальному стані.

– Треба побудувати пріоритетні дороги. Є міста, де немає аеропорту, залізниці, а тепер немає й доріг, – заявив Зеленський під час наради щодо дорожньої інфраструктури.

Зі свого боку керівник Офісу Президента Андрій Богдан зазначив, що необхідно системно боротися з корупцією в дорожній сфері та провести аудит чинних договорів.

Також, за його словами, є питання до роботи Укравтодору та його керівництва.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила розкрадання понад 3,5 млн грн на ремонті автомобільних доріг.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський звільнив Чалого і ще 10 послів України
З душем, туалетом і кондиціонером: нові мобільні житлові модулі для ЗСУ
Ми готові Вишинського поміняти на Сенцова – Зеленський
Залучити інвесторів і побороти корупцію: нарада Зеленського в Києві та візит у Запоріжжя
Лист Зеленського про скликання Ради: Парубій назвав причину відмови
Зеленський у Запоріжжі доручив відремонтувати міст і встановив терміни
Зеленський звільнив 22 голови райдержадміністрацій
Приїжджайте в Україну! Зеленський англійською звернувся до інвесторів
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка