Оновлений позашляховик Infiniti QX80 був представлений в 2017 році, а через рік дебютував і на нашому ринку.

Infiniti QX80 доступний тільки у варіанті з 5,6-літровим бензиновим двигуном V8, семиступеневою АКПП і повним приводом ALL-mode (AWD).

Ціни на Infiniti QX80 стартують з позначки $85,5 тис. за початкову комплектацію LUXE.

Максимальна версія Infiniti QX80 коштує близько $91 тис. Як і годиться, у нас на тест-драйві побувала топова версія.

Дизайн

Infiniti QX80 – габаритний позашляховик і його поважають на дорозі. Вас будуть пропускати у потоці машин і поступатися дорогою навіть там, де, за правилами, повинні поступатися ви.

Багато розповідати про дизайн QX80 сенсу немає, все стає зрозуміло від одного його вигляду. Infiniti QX80 – величезний, суворий позашляховик преміум-класу.

Салон

На вибір пропонується два варіанти салону (7/8 місць), які, до речі, не відрізняються за вартостю. У першому варіанті ви отримаєте два роздільних крісла на третьому ряду сидінь, а у другому варіанті “гальорка” буде тримісною.

Розкішне дерево, добірна шкіра та широкі крісла створюють відчуття перебування у кабінеті топ-менеджера великої компанії.

Але якщо до якості матеріалів претензій немає, то до сучасності інтер’єру вони виникають. Цей кабінет явно напрошується на діджиталізацію.

Кнопки на кермі та центральній консолі вже трохи не вписуються в концепцію сучасного, нового автомобіля.

Це ж саме можна сказати і про дисплей бортового комп’ютера. Сама панель приладів дуже проста в сприйнятті та легко зчитується.

Та ж сама історія і з мультимедійним дисплеєм, графіка якого вже проситься на заслужений відпочинок. На дисплей виводиться зображення камер кругового огляду, навігації, медіа та клімат-контролю.

Передні сидіння зручні, бічної підтримки достатньо, є підігрів і вентиляція.

На другому ряду сидінь з браком місця також не бракує.

У підголівниках передніх крісел вмонтовані мультимедійні екрани.

Також є два входи USB, розетка та роз’єми під навушники для екранів.

Є власний блок управління клімат-контролем і підігрів сидінь.

Третій ряд сидінь у нас був розрахований на трьох пасажирів. Так, надлишку вільно місця тут немає, але містом можна цілком комфортно пересуватися.

Об’єм багажника залежить від кількості пасажирів на борту.

Зі складеним третім рядом сидінь – 1 405 л.

З встановленовленим третім рядом – 470 л.

Повнорозмірна запаска закріплена з зовнішньої сторони під багажником.

Динаміка

У Infiniti QX80 встановлений атмосферний бензиновий двигун об’ємом 5,6 л, який має потужність 405 к.с. за 5 800 об/хв і максимальний крутний момент 560 Нм за 4 000 об/хв. Мотор працює у парі з 7-ступеневим автоматом.

Перебуваючи за кермом Infiniti QX80, абсолютно не хочеться тиснути газ в підлогу. Цей позашляховик не провокує зриватися з місця на світлофорі і влаштовувати гонки.

Навпаки, в Infiniti QX80 хочеться їхати плавно та розмірено, нікуди не поспішаючи. І це зовсім не означає, що він не вміє швидко їздити. Майже тритонний Infiniti QX80 може розігнатися до сотні за 7,5 с.

Витрати палива? У змішаному циклі у мене виходило близько 16,5 л на 100 км.

У Infiniti QX80 повністю незалежна підвіска, а сам автомобіль виявився комфортним.

Гідравлічна система контролю коливань кузова помітно мінімізує крен під час проходженні поворотів.

У Infiniti QX80 є цілий набір помічників, завдяки яким можна уникати неприємних ситуацій, пов’язаних з маневрами цього “малюка”.

У тісних провулках і запаркованих дворах QX80 відчуває себе не зовсім комфортно.

Габаритні розміри:

Довжина 5 340 мм

Ширина 2 030 мм

Висота 1 925 мм

Колісна база 3 075 мм

Кліренс 234 мм

Система кругового огляду та великі дзеркала спрощують паркування “бегемота”, але вільних паркувальних місць, які би відповідали його розмірам, не дуже багато.

Також є система розпізнавання рухомих об’єктів навколо автомобіля і система запобігання наїзду на перешкоду заднім ходом. Це вбереже вас від наїзду на велосипедиста або пішохода, що з’явилися зненацька.

В Infiniti QX80 хороша оглядовість ще й завдяки високій посадці.

Однією з родзинок цього японця є цифрове дзеркало заднього виду. Воно дозволяє водієві використовувати його як стандартне дзеркало або виводити на нього зображення з камери, встановленої на задньому склі автомобіля.

Штука зручна, хоч і незвичайна.

Також є система моніторингу мертвих зон, контроль смуги руху й адаптивний круїз-контроль.

Повний привід

Система повного приводу Infiniti QX80 має три режими роботи (AUTO, 4HI і 4LO).

AUTO – автоматичний режим розподілу крутного моменту. В цьому режимі автомобіль переважно задньопривідний, а передня вісь підключається автоматично.

4HI – розподіл крутного моменту між осями у співвідношенні 50/50.

4LO – розподіл крутного моменту між осями у співвідношенні 50/50 та активування пониженого ряду.

Infiniti QX80 готовий підставити надійне плече на бездоріжжі, але я сумніваюся, що ви захочете топити в болоті таку красу.

Підсумок

Infiniti QX80 залишив про себе позитивне враження, але з гірчинкою. Автомобіль масивний зовні і дуже просторий всередині. Дизайн, як кажуть, на любителя.

У салоні все якісно і на рівні, але ось щодо сучасності є питання.

Є безліч систем і асистентів, які спрощують життя водієві. Також є і система повного приводу, яка готова підстрахувати в будь-який момент.

Вишенька на торті – 5,6-літровий атмосферний двигун V8.

Вирішувати, як завжди, вам.





























































































































Тест-драйв Infiniti QX80: розмір має значення / 31 фотографий

Олесь Куниця