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Українці зможуть контролювати ремонт доріг через смартфон

Укравтодор анонсував створення онлайн-інструментів для відслідковування стану дорожнього покриття та ремонту доріг.

Українці зможуть контролювати ремонт доріг через смартфон

В Україні незабаром з’являться онлайн-інструменти для відслідковування стану дорожнього покриття та ремонту доріг. Геоінформаційна система буде повідомляти про стан дороги і автоматично визначати чи потрібен там ремонт. Також інформувати про ціну робіт, хто їх виконує і на якій стадії вони знаходяться.

Нововведення, яке допоможе мінімізувати вплив людського фактору та збільшити прозорість процесів, пов’язаних з покращенням стану доріг в Україні, анонсували у Укравтодорі.

– Без інформаційних технологій ми не зможемо швидко рухатись далі у процесі реформування та у підвищенні якості експлуатації та будівництва доріг. Наше завдання максимально спростити всі процеси на шляху до позитивного результату, – зазначив директор Державного підприємства дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та автоматики Укрдорзв’язку Вадим Горюшко.

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Цю онлайн-карту планують представити 24 серпня 2019 року. Окрім цього, буде створена карта доріг, яка показуватиме стан проїзду та дорожні роботи у зимовий період.

До речі, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг в Україні.

Джерело: Укравтодор

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