Купівля авто у Європі – процес нескладний, особливо якщо справу доручити експертам, які краще знають, де і як шукати транспортний засіб за кордоном.

Пригнати авто з Європи – увесь цей процес може зайняти від 4-6 днів за умови, що ви обрали автомобіль і спосіб, як купити авто за кордоном.

Найскладніший варіант пригнати авто з Європи – це самостійно поїхати за кордон і купити машину “з рук”. Також можна звернутися до експертів, які доставлять транспортний засіб мало не до вас у гараж.

Визначаємося з авто

Визначитися з авто, яке ви хочете – це значить розрахувати свій максимальний бюджет і вибрати транспортний засіб.

Шукати автомобіль, дивитися варіанти можна на сайтах різних країн – наприклад, у Німеччині на таких:

autoscout24;

mobile.

Традиційно вважається, що у Німеччині машини найкращі, але купити там машину “з рук” практично не реально – більшість угод йдуть через дилера.

Також до країн, у яких можна купити доглянутий автомобіль експерти відносять:

Нідерланди;

Польщу;

Бельгію;

Люксембург;

Австрію.

Вираховуємо вартість розмитнення

Ціна автомобіля, тип і об’єм двигуна – усе це вплине на суму податків під час розмитнення.

Щоб не ламати собі голову математичними обчисленнями, можна скористатися калькуляторами розмитнення авто. Ось, наприклад, один із них.

! Часто на сайтах в об’явах можна знайти дві ціни. Брутто – це ціна з європейським ПДВ, нетто – ціна без європейського ПДВ. Україна – не країна ЄС, тому дивіться на ціну – нетто.

Розмитнюємо авто

Оформити авто на українській митниці можливо, якщо привезена машина відповідає критеріям:

Модель не старше 2010 року;

Стандарт Євро-5;

Наявність сертифіката походження (СП).

Усі інші варіанти додатуть покупцеві труднощів на митниці.

Також не забувайте, що потрібно сплатити ввізне мито, акцизний податок і ПДВ.

! Авто має бути виготовлено не на території держави, визнаної агресором по відношенню до України. На сьогоднішній день це тільки Росія.

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Приклад купівлі авто за кордоном: 7 етапів

Вибираємо авто;

Виїжджаємо за кордон (самостійно, з експертом або довіряємо виїзд експерту);

Оглядаємо машину;

Відправляємо брокеру в Україні документи (для оформлення декларації (ПД) і оплати податків за авто);

Перетинаємо кордон;

Розмитнюємо (протягом 10 днів після в’їзду в пункті митного оформлення за місцем реєстрації необхідно зробити всі документи);

Ставимо машину на облік у сервісному центрі МВС за місцем реєстрації.

! Згідно із законом необхідно отримати сертифікат відповідності нормам Євро-5 (під час першої реєстрації авто у сервісних центрах МВС – 1 день). Його можна зробити як до, так і після розмитнення.

Ось тут є карта технічних центрів, де можна пройти сертифікацію транспортного засобу.

До слова, експерти розповіли Фактам ICTV, як правильно вибрати і купити вживане авто.