Росіяни планують розпочати серійний випуск електричного сітікара Zetta до кінця року.

Російський електричний сітікар Zetta розсекретили завдяки патентним знімкам.

Поставити на конвеєр машину планують до кінця 2019 року. Обсяги виробництва – 10 тисяч авто.

Кузов буде виконано з металевого каркаса із композитними навісними панелями.

Що буде під капотом у електрокара, поки невідомо. Судячи з тестового прототипа, який показали раніше, то приводити в рух автомобіль будуть чотири асинхронні мотор-колеса Дуюнова на 98 конячок, а також батарея ємністю 10 кіловат-годин.

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Розробники обіцяють, що машина зможе подолати на одному заряді 200 км.

Нагадаємо, компанія Renault представила оновлений електрокар Zoe.