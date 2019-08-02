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Російський електросітікар засвітився на патентних знімках

Росіяни планують розпочати серійний випуск електричного сітікара Zetta до кінця року.

Російський електросітікар засвітився на патентних знімках

Російський електричний сітікар Zetta розсекретили завдяки патентним знімкам.

Поставити на конвеєр машину планують до кінця 2019 року. Обсяги виробництва – 10 тисяч авто.

Кузов буде виконано з металевого каркаса із композитними навісними панелями.

Що буде під капотом у електрокара, поки невідомо. Судячи з тестового прототипа, який показали раніше, то приводити в рух автомобіль будуть чотири асинхронні мотор-колеса Дуюнова на 98 конячок, а також батарея ємністю 10 кіловат-годин.

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Розробники обіцяють, що машина зможе подолати на одному заряді 200 км.

Нагадаємо, компанія Renault представила оновлений електрокар Zoe.

Джерело: Motor

Фото: Motor

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