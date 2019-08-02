Росіяни планують розпочати серійний випуск електричного сітікара Zetta до кінця року.
Російський електричний сітікар Zetta розсекретили завдяки патентним знімкам.
Поставити на конвеєр машину планують до кінця 2019 року. Обсяги виробництва – 10 тисяч авто.
Кузов буде виконано з металевого каркаса із композитними навісними панелями.
Що буде під капотом у електрокара, поки невідомо. Судячи з тестового прототипа, який показали раніше, то приводити в рух автомобіль будуть чотири асинхронні мотор-колеса Дуюнова на 98 конячок, а також батарея ємністю 10 кіловат-годин.
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Розробники обіцяють, що машина зможе подолати на одному заряді 200 км.
Нагадаємо, компанія Renault представила оновлений електрокар Zoe.