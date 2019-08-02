У липні 2019 року в Україні зареєстрували на 14% більше легковиків, ніж цього ж місяця минулого року.

У липні 2019 року в Україні зареєстрували 7600 нових легкових авто, що на 14% в порівнянні з тим же місяцем 2018 року.

Найбільше українських “прописок” у минулому місяці отримали автомобілі марки Renault – 1203 штуки.

На другому місці за статистикою імпорту йде Toyota – 1039 нових авто.

Замикає трійку лідерів Skoda. У липні зареєстрували 687 цих авто.

У топ-10 також увійшли: KIA – 595 авто, Nissan – 488 авто, Hyundai – 468 авто, Volkswagen – 338 авто, Suzuki – 259 авто, BMW – 236 авто, Mazda – 233 авто.

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Титул бестселера місяця серед моделей заслужив автомобіль KIA Sportage – 479 автомобілів.

До слова, за статистикою першої половини 2019 року, в Україні зріс попит на електрокари.