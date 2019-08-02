PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто

В Україні зріс попит на легковики: топ-10 популярних марок

У липні 2019 року в Україні зареєстрували на 14% більше легковиків, ніж цього ж місяця минулого року.

В Україні зріс попит на легковики: топ-10 популярних марок

У липні 2019 року в Україні зареєстрували 7600 нових легкових авто, що на 14% в порівнянні з тим же місяцем 2018 року.

Найбільше українських “прописок” у минулому місяці отримали автомобілі марки Renault – 1203 штуки.

На другому місці за статистикою імпорту йде Toyota – 1039 нових авто.

Замикає трійку лідерів Skoda. У липні зареєстрували 687 цих авто.

У топ-10 також увійшли: KIA – 595 авто, Nissan – 488 авто, Hyundai – 468 авто, Volkswagen – 338 авто, Suzuki – 259 авто, BMW – 236 авто, Mazda – 233 авто.

Читайте: Платні номери на авто: Кабмін розширив список і встановив ціни

Титул бестселера місяця серед моделей заслужив автомобіль KIA Sportage – 479 автомобілів.

До слова, за статистикою першої половини 2019 року, в Україні зріс попит на електрокари.

Джерело: Сегодня

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка