У липні 2019 року в Україні зареєстрували на 14% більше легковиків, ніж цього ж місяця минулого року.
У липні 2019 року в Україні зареєстрували 7600 нових легкових авто, що на 14% в порівнянні з тим же місяцем 2018 року.
Найбільше українських “прописок” у минулому місяці отримали автомобілі марки Renault – 1203 штуки.
На другому місці за статистикою імпорту йде Toyota – 1039 нових авто.
Замикає трійку лідерів Skoda. У липні зареєстрували 687 цих авто.
У топ-10 також увійшли: KIA – 595 авто, Nissan – 488 авто, Hyundai – 468 авто, Volkswagen – 338 авто, Suzuki – 259 авто, BMW – 236 авто, Mazda – 233 авто.
Читайте: Платні номери на авто: Кабмін розширив список і встановив ціни
Титул бестселера місяця серед моделей заслужив автомобіль KIA Sportage – 479 автомобілів.
До слова, за статистикою першої половини 2019 року, в Україні зріс попит на електрокари.