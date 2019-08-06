Hyundai випустила новий седан Sonata Hybrid, який суттєво змінився в дизайні.

Новий седан Sonata Hybrid від Hyundai суттєво змінився в дизайні і отримав систему сонячних батарей на даху для зарядки електродвигуна.

Виробник обіцяє, що додаткове джерело енергії дозволяє скоротити витрати на паливо і знизити викиди вуглекислого газу в атмосферу.

Сонячні батареї зможуть заповнювати від 30 до 60% ємності акумуляторів авто щодня.

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В середньому шість годин зарядки в день дадуть до 1 300 км додаткового пробігу щорічно.

Також Sonata Hybrid отримала двигун Smartstream G2.0 GDi HEV потужністю 195 кінських сил, шестиступінчаста гібридна коробка передач і функція Цифровий ключ, яка може розблокувати двері авто через додаток для смартфона.

Новинку вже можна придбати в Південній Кореї.

Нагадаємо, у Hyundai працюють над випуском зарядженої версії Tucson.

Джерело: engadget.com

Фото: engadget.com