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Поставки ДП з Росії: Герус виключив зростання цін на АЗС

Причин для зростання цін на дизпаливо та нафтопродукти в Україні немає, заявив Андрій Герус.

Бензин

Введення спеціального мита на імпорт російського дизпалива і скрапленого газу з Росії не вдарить по кишені українців.

Про це заявив представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус.

За його словами, стабільність цін підтверджують трейдери. Герус підкреслив, що тим більше не бачить причин для зростання цін на ДП у роздрібних мережах.

– Минулого тижня і навіть вчора ми спостерігали зниження цін на скраплений газ, незважаючи на введені спецмита, – сказав Герус.

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При цьому представник президента у Кабіні підкреслив, що можливу проблему з логістикою можна буде вирішити за допомогою Укрзалізниці, яка готова надати додаткові цистерни і оперативно обробляти вантажі.

До слова, Герус повідомляв, що поставки російського скрапленого газу і дизельного палива в Україну з 1 серпня скоротяться майже в два рази.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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