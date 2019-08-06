PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Проблеми з видаванням водійських посвідчень – МВС назвало причину

МВС 6 серпня призупиняло видавання водійських посвідчень через перебої у роботі Національної автоматизованої інформаційної системи.

Екзамен на водійські права

Через перебої у роботі Національної автоматизованої інформаційної системи у сервісних центрах МВС призупиняли видавання водійських посвідчень.

Через технічні проблеми у сервісних центрах МВС неможливо було:

  • отримати посвідчення водія на право керування транспортними засобами;
  • обміняти та замінити посвідчення водія на право керування транспортними засобами;
  • отримати свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Читайте: В Україні зріс попит на легковики: топ-10 популярних марок

Роботу сервісних центрів МВС відновили одразу після усунення неполадок у Національній автоматизованій інформаційній системі.

До слова, Кабінет міністрів розширив список платних номерів для автомобілів.

Джерело: МВС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Hyundai випустила Sonata Hybrid з сонячними панелями
Mitsubishi Pajero Sport 2020: оновлені характеристики та ціна
Що можуть піші патрулі Нацгвардії – пояснення МВС
Вартість платних номерів для авто українці можуть перевірити онлайн
Електрокар SEAT El-Born: коли старт продажів, характеристики та ціна
Затонуло авто: хто несе відповідальність та як отримати матеріальне відшкодування
На вулицях Києва з’явилися кнопки екстреного зв’язку з поліцією (АДРЕСИ)
Скандал з КОРДом: Аваков особисто проконтролює розслідування
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка