МВС 6 серпня призупиняло видавання водійських посвідчень через перебої у роботі Національної автоматизованої інформаційної системи.

Через перебої у роботі Національної автоматизованої інформаційної системи у сервісних центрах МВС призупиняли видавання водійських посвідчень.

Через технічні проблеми у сервісних центрах МВС неможливо було:

отримати посвідчення водія на право керування транспортними засобами;

обміняти та замінити посвідчення водія на право керування транспортними засобами;

отримати свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

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Роботу сервісних центрів МВС відновили одразу після усунення неполадок у Національній автоматизованій інформаційній системі.

До слова, Кабінет міністрів розширив список платних номерів для автомобілів.