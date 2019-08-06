МВС 6 серпня призупиняло видавання водійських посвідчень через перебої у роботі Національної автоматизованої інформаційної системи.
Через перебої у роботі Національної автоматизованої інформаційної системи у сервісних центрах МВС призупиняли видавання водійських посвідчень.
Через технічні проблеми у сервісних центрах МВС неможливо було:
- отримати посвідчення водія на право керування транспортними засобами;
- обміняти та замінити посвідчення водія на право керування транспортними засобами;
- отримати свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.
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Роботу сервісних центрів МВС відновили одразу після усунення неполадок у Національній автоматизованій інформаційній системі.
До слова, Кабінет міністрів розширив список платних номерів для автомобілів.