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В Україні здешевшає зелена карта для виїзду авто за кордон

Вартість зеленої карти для виїзду за кордон зменшиться на 4,4% з 7 серпня.

В Україні здешевшає зелена карта для виїзду авто за кордон

Вартість страхового полісу зелена карта для легкового автомобіля для поїздки в Європу на 15 днів зменшилася і становить 687 грн замість  719 грн.

Для автобусів ціна становить 2 584 грн замість 2 702 грн, для вантажівок – 1 622 грн.

Ціна зеленої карти на один місяць для легковиків складе 1 095 грн, автобусів – 3 588 грн, вантажівок – 2 153 грн.

Читайте: Як і де купити авто в Європі: 7 етапів

За піврічний та річний поліс для легкових автомобілів потрібно заплатити 4 860 грн і 6 017 грн відповідно, для автобусів – 12 561 грн і 23 328 грн, а для вантажівок – 10 193 грн і 19 237 грн відповідно.

Поїздка в Азербайджан, Білорусь, Молдову і Росію для легкових автомобілів на 15 днів обійдеться у 501 грн, один місяць – 737 грн, півроку – 1 689 грн, рік – 2 405 грн.

Раніше Факти ICTV писали про те, як отримати права міжнародного зразка.

Джерело: МТСБУ

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