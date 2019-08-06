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Єдина база: в Україні планують оцінювати євробляхи по-новому

В Україні планують створити єдину базу вартості розмитнення автомобілів для зниження корупції на митницях.

Єдина база: в Україні планують оцінювати євробляхи по-новому

В Україні планують запустити процес розмитнення авто з єврономерами, який дозволить власникам самостійно прораховувати вартість транспортних засобів.

За словами очільника Митної служби Максима Нефьодова, наразі в Україні розмитнюють євробляхи “напівлегально”, використовуючи під час оцінки авто “утаємничені” каталоги Schwacke.

– Комусь пропускають (авто), комусь донараховують (мито), а комусь – донараховують утричі, – заявив Нефьодов.

За його словами, щоб знизити корупцію на митницях та захистити автомобілістів, потрібно створити єдину базу вартості розмитнення автомобілів, яка б грунтувалася на даних про уже ввезені транспортні засоби.

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Таким чином, автомобілісти зможуть заздалегідь знати, скільки їм доведеться платити за розмитнення, підсумував Нефьодов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про відтермінування на 90 днів штрафів за нерозмитнені авто на європейських номерах.

Джерело: 5 канал

Фото: УНІАН

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