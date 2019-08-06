Президент України підписав закон про встановлення дорожніх знаків для парковки, зарядок для електромобілів та зелених номерів для електрокарів.

Володимир Зеленський підписав закон, яким запроваджуються дорожні знаки для місць паркування і зарядки електромобілів.

Документом узаконюється використання зелених номерів для електрокарів, які допоможуть ідентифікувати транспортні засоби, оснащені електричними двигунами.

Відповідний закон оприлюднений на сайті парламенту.

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Закон вирішує проблему обладнання місць для паркування і зарядки електромобілів, відсутність відповідних дорожніх знаків, що гальмує розвиток електромобільності в Україні.

– Неодноразово зафіксовано випадки, коли місця, які оснащені зарядними пристроями, займаються транспортними засобами без електродвигуна. Це створює проблеми для доступу електрокарів до зарядної станції, часто перешкоджає подальшому руху електромобілів через низьку зарядженість акумулятора і гальмує розвиток інфраструктури, – йдеться в документі.

Нагадаємо, що 11 липня Верховна Рада прийняли закон, що передбачає введення зелених номерів для електрокарів.