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Model B? Маск натякнув на назву пікапа Tesla

Ілон Маск своїми постами у Twitter натякнув на те, яке ім’я може отримати електричний пікап Tesla.

Model B? Маск натякнув на назву пікапа Tesla

Ілон Маск оригінально натякнув на ім’я нового електричного пікапа Tesla, до виходу якого залишилася пара місяців.

Багато хто помітив, що засновник компанії постить дивні твіти, які містять емодзі бджоли (англійською бджола – bee).

Напрошується пояснення, що, можливо, Маск вирішив назвати пікап Tesla Model B.

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Model B? Маск натякнув на назву пікапа Tesla / 2 фотографии

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До того ж, за цю версію також говорить той факт, що ім’я нового авто вписується в концепцію Маска, за якою літери в назвах моделей компанії разом повинні складатися у слово S3XY – Model S, Model X, Model Y і Model 3.

Якщо пікап назвуть Model B, то вийде фраза B S3XY (будь сексуальним).

Як повідомлялося, швидкісні зарядні станції для електрокарів Tesla можуть з’явитися в Україні до 2020 року.

Джерело: Motor

Фото: Motor

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