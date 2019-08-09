Що робити, якщо ви стали свідком ДТП? Куди дзвонити, як надати допомогу та в якій послідовності діяти? Факти ICTV підготували інструкцію дій на випадок аварії.

Я не зрозуміла, як це сталося. Повертаючись з роботи додому вздовж дороги, раптово почула звук різкого гальмування, а потім потужний удар.

В один момент перед моїми очима лежала купа металу.

Я завмерла на місці й не знала, що робити. Навколо місця ДТП були люди, всі вони виглядали розгубленими.

Кілька секунд тяглися, як вічність. Раптом один із міцних чоловіків зірвався з місця. З криками “Швидку! Поліцію!” він вже мчав до авто.

Здається, саме він включив нас у дію. В один момент чоловіки побігли дивитися постраждалих, жінки зібрали емоції і почали викликати медиків.

Щоправда не обійшлося без тих, хто в найвідповідальніший момент потягнувся робити фото.

… На щастя, обійшлося без летального результату. Двох постраждалих із травмами медики забрали до лікарні.

Тоді вони зізналися, якби не миттєва реакція перехожих, все могло закінчитися більш трагічно.

Однак ця ситуація змусила задуматися, наскільки обізнані українці про те, що робити при аварії.

Учасником, свідком або очевидцем ДТП може стати хто завгодно: водій, пасажир чи пішохід.

Правильна поведінка в подібних випадках допоможе швидше зорієнтуватися і, залежно від ситуації, можливо, навіть врятувати чиєсь життя.

Статистика ДТП в Україні

Тільки за перші 6 місяців 2019 року на території України сталося 73 145 ДТП.

У ДТП травмувалося 13 555 людей і 1 331 осіб загинуло.

Порівняно з тим же періодом 2018 року, кількість ДТП збільшилась на 8,2%.

Серед причин аварій – перевищення швидкості; порушення правил маневрування; порушення правил проїзду перехресть; порушення правил проїзду пішохідних переходів; недотримання дистанції.

Найбільше аварій зафіксували в Києві – тут за півроку сталося 19 221 ДТП.

Наймасштабніші та найкривавіші аварії вчиняються водіями у стані сп’яніння.

Резонансні аварії

В останні місяці кількість ДТП в Україні помітно зросла. Кожен день стрічки новин рясніють зведеннями про аварії, все частіше – з летальним результатом.

Причому трагедії трапляються як з вини пішоходів, так і з вини водіїв.

Згадувати всі ДТП не хочеться, та й немає сенсу. Щоб зрозуміти масштаби трагедії, згадаємо резонансні аварії минулого місяця.

У Голосіївському районі Києва на шляхопроводі біля автовокзалу перекинувся автомобіль.

Водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся зі Skoda.

Внаслідок аварії загинули четверо осіб, які знаходилися в Chevroletу, а водія Skoda госпіталізували.

У Люботині Харківської області зіткнулися вантажний автомобіль Renault та ВАЗ 2112.

Внаслідок ДТП загинув 56-річний водій та 2 пасажири легковика – жінка та чоловік. Також постраждав 50-річний водій вантажівки.

У Вінницькій області зіткнулися Audi А6 та Volkswagen Tiguan, які рухались у зустрічному напрямку.

– За кермом Audi знаходився 31-річний житель села Нова Ободівка. За кермом іншої автівки – 36-річний житель Дніпра. Обидва водії загинули на місці події. Також травми, несумісні з життям, отримали двоє пасажирів іномарок – 40-річний чоловік та дружина водія Volkswagen, – розповіли у прес-службі ГУНП у Вінницькій області.

Покарання за ДТП

За порушення ПДР в Україні передбачено чимало штрафів. Щоправда на практиці вони рідко стримують водіїв від спокуси проїхати на червоний або сісти за кермо напідпитку.

Сума штрафів залежить від типу порушення.

Наприклад, покарання за перевищення швидкості складе від 250 до 510 грн.

Невиконання знаків, виїзд на тротуар або ненадання переваги пішоходам – ​​близько 250 грн.

Проїзд на червоне, порушення правил обгону, невключений поворот і розмова по мобільному – близько 425 грн.

Штраф за ДТП або порушення ПДР, що спричинили ДТП – 340 грн. Якщо водій залишив місце ДТП, штраф складе 255 грн.

У 2018 році парламент підтримав за основу законопроект про запобігання смертності на дорогах.

Документ передбачає внесення до Кримінального кодексу нової статті про порушення ПДР у нетверезому стані.

Якщо п’яний водій порушив правила дорожнього руху та спричинив тяжкі ушкодження потерпілого, смерть особи чи кількох людей, його можуть позбавити волі на 8-10 років, а також заборонити керувати машиною 10 років.

Якщо водій порушив заборону та сів за кермо, йому загрожуватиме 5 років позбавлення волі та заборона керувати пожиттєво.

Як поводитися під час ДТП

Що ж робити, якщо ви стали свідком ДТП? Куди дзвонити та якою має бути схема ваших дій? Про це я запитала у глави Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослава Вуса.

– По-перше, варто оцінити ризики – чи безпечно вам підходити до місця ДТП. По-друге, оцінити кількість постраждалих і їхню якість. Лише після того, коли ми знаємо про кількість постраждалих і їхній стан, потрібно викликати швидку допомогу. Першу медичну допомогу варто надавати лише після виклику спеціалістів, – пояснює експерт.

Ярослав Вус наголошує, надаючи постраждалим першу медичну допомогу, варто не забувати про себе.

Якщо надаєте допомогу в авто, яке постраждало, тримайтеся подалі від керма та торпеди, аби подушки безпеки не відкрилися вам у голову.

У тій же машині оцініть стан усіх постраждалих. Якщо хтось не дихає, необхідно діставати тіло та починати реанімацію.

Якщо є кровотеча, то зупиняти її варто прямо в машині, не дістаючи з салону.

Читайте: Перша допомога постраждалим у ДТП: порядок надання

Крім того, при ДТП великий ризик того, що ламаються шиї. Тому навіть якщо людина почувається добре, варто підтримувати їй голову, допоки не приїдуть рятувальники та не одягнуть їй комірець.

Найпоширеніша помилка людей, що надають ПМД при аваріях, – витягувати постраждалих з авто.

– Цього не можна робити, вони (Постраждалі. – Ред.) повинні сидіти в машині постійно. Витягувати можна тільки у випадках, якщо машина горить. Або якщо людина не дихає і їй потрібно надавати серцево-легеневу реанімацію. У всіх інших випадках – у свідомості чи без, із кровотечею чи без – людей із машини витягувати заборонено, – наголошує Вус.

Куди дзвонити та чи потрібен юрист

Однак надання медичної допомоги після ДТП – не єдина роль свідка. Не менш важливим є надання свідчень, що допоможуть встановити обставини аварії чи відстояти згодом права її учасників.

Що варто знати свідкові ДТП і чому в деяких випадках на місце пригоди варто викликати адвоката, розповідає автоюрист Богдан Глядик.

– Особливих вимог до свідка ДТП немає. Якщо людина вирішила давати свідчення – вони повинні бути правдивими. В рамках розслідування справ по ДТП може бути проведено низку експертиз, які можуть спростувати покази свідка. Інколи неправдиві покази можуть призвести до кримінальної відповідальності такого свідка за дачу завідомо неправдивих показань, – зауважує експерт.

За словами Глядика, якщо ДТП невелика, її можна оформити навіть без виклику поліцейських, за допомогою європротоколу за декілька хвилин.

Однак складати європротокол потрібно правильно, а тому, якщо учасники ДТП не впевнені, що зможуть оформити його без помилок, варто задуматися над викликом адвоката на місце аварії.

Питання полягає у тому, що за неправильно оформленим європротоколом страхова компанія не виплачуватиме страхове відшкодування.

Якщо йдеться про аварію з постраждалими, то адвокат по ДТП обов’язково повинен виїжджати на місце пригоди, переконаний Глядик.

– Якщо є постраждалі в ДТП, постає питання про відкриття кримінальної справи і, відповідно, хтось з учасників може понести кримінальну відповідальність (до 10-ти років позбавлення волі). Оформлення ДТП на місці – найважливіший етап розслідування справи.

Від того, що буде зафіксовано, на що кваліфікований спеціаліст зверне увагу патрульного поліцейського чи слідчого, які складатимуть схему, протокол огляду місця ДТП, може залежати кінцевий результат по справі: обвинувальний чи виправдовувальний вирок.

Адвокат на місці ДТП уже може створити фундамент для подальшої роботи для визнання водія невинним.

У цьому випадку можна звернутися за консультацією й по телефону, однак це не завжди ефективно, адже адвокат не бачить картини аварії повністю, – зауважує автоюрист.

Богдан Глядик наголошує, від інформації, яка фіксується на місці ДТП, досить сильно залежить кінцевий результат.

А від пояснень, які дають учасники ДТП, також залежить майбутнє справи.

Замало інформації може призвести до неякісного кінцевого результату. Однак такий же наслідок може бути, якщо інформації забагато.

Непідготовлений учасник дорожнього руху не завжди знає на що потрібно звернути увагу, про що краще промовчати.

По крупинках до свідомості

На жаль, сьогодні рівень знань нашого суспільства про допомогу при ДТП та інших екстремальних ситуаціях дійсно низький.

Люди швидше дістануть із кишені смартфон, щоб першими зробити стрім із місця аварії, ніж візьмуться надавати медичну допомогу.

Більш того, всіх свідків, які під час ДТП роблять фото чи відео замість того, щоб надати постраждалим допомогу, можна притягнути до кримінальної відповідальності. Особливо якщо в них є права.

Наявність у людини водійських прав свідчить про те, що вона зобов’язана надати домедичну допомогу. Більш того, це означає, що вона вміє її надавати.

А значить, за ігнорування ПМД, відповідно до закону, свідка можна притягнути до відповідальності.

Важливо розуміти, що від ваших дій залежить чиєсь життя. Тому в надзвичайній ситуації потрібно взяти себе в руки, діяти швидко й чітко.

Навчитися надавати першу невідкладну допомогу може кожен.

У Києві Всеукраїнський союз парамедиків проводить тренінги та курси, що дозволяють не тільки вивчити теорію, але й відточити практичні навички українців.

Базовим основам першої допомоги тут вчать навіть дітей.

Пам’ятайте, в екстрених ситуаціях сподіватися на інших людей безглуздо. Хтозна, можливо саме ваша реакція і злагодженість у діях може спонукати інших і врятувати чиєсь життя.

Цінуйте життя і не будьте байдужими!

Марина Корзун