Європейську версію автомобіля Duster від компанії Renault можуть зробити гібридом через нові екологічні норми.

У 2020 році почнуть діяти нові екологічні норми, в яких середній показник викидів вуглекислого газу для авто встановлений на рівні 95 грамів на кілометр пробігу.

Через це компанія Renault може зробити з бюджетних моделей Duster Dacia гібрид.

Глава відділу продажів Олів’є Мюге заявив, що зараз розглядаються різні варіанти для мінімізації втрат від нових екологічних норм.

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Якщо Renault не вдасться знизити токсичність вихлопних газів автомобіля, то доведеться заплатити близько €450 млн штрафу.

До слова, засновник компанії Tesla Ілон Маск натякнув на те, яку назву може отримати електричний пікап.

Джерело: Automotive News Europe

Фото: Renault