Європейську версію автомобіля Duster від компанії Renault можуть зробити гібридом через нові екологічні норми.
У 2020 році почнуть діяти нові екологічні норми, в яких середній показник викидів вуглекислого газу для авто встановлений на рівні 95 грамів на кілометр пробігу.
Через це компанія Renault може зробити з бюджетних моделей Duster Dacia гібрид.
Глава відділу продажів Олів’є Мюге заявив, що зараз розглядаються різні варіанти для мінімізації втрат від нових екологічних норм.
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Якщо Renault не вдасться знизити токсичність вихлопних газів автомобіля, то доведеться заплатити близько €450 млн штрафу.
До слова, засновник компанії Tesla Ілон Маск натякнув на те, яку назву може отримати електричний пікап.
Джерело: Automotive News Europe
Фото: Renault