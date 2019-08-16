PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто

Купівля авто: що потрібно знати та як заощадити

Що необхідно знати при купівлі машини та як поводити себе в автосалоні, щоб отримати подарунки – в матеріалі Фактів ICTV.

Купівля авто: що потрібно знати та як заощадити

Купівля автомобіля в салоні це не тільки відповідальний і дорогий спосіб придбати машину, але найбезпечніший.

Як мінімум, всі турботи з оформлення автомобіля лягають на дилера, а ви отримуєте транспортний засіб заводської комплектації.

Де і коли краще купувати автомобіль

Найкращий період для придбання авто це кінець поточного і початок наступного року. Саме в цей період знижки доходять до 10-20% від початкової вартості. Зниження цін на авто пов’язане з необхідністю салонів звільнити місця і потужності під нові машини.

Читайте: Поради для водіїв-початківців

Крім того, це святковий період, в який є велика ймовірність отримати в подарунок якісь опції або аксесуари.

Автосалон варто обирати, спираючись на відгуки покупців, досить зайти на офіційний сайт або незалежні форуми і платформи для обговорення.

Як варто поводитися в автосалоні

Правильна поведінка в салоні можуть вам забезпечити невелику знижку або безкоштовні подарунки. Тож треба:

  • не показувати менеджеру, що ви реально розглядаєте варіант покупки цього автомобіля
  • дайте персоналу салону повмовляти вас купити саме це авто, розкажіть про те, як ви були в салоні іншої марки і вам сподобалася певна модель
  • скривіть обличчя, сівши в салон, скажіть, що він виглядає бідненько, у вашій нинішній машині він навіть трохи краще
  • подивіться на листок комплектацій і здивуйтеся, що в цій машині навіть обігріву дзеркал і замку на КПП немає, і ви розчаровані
  • скажіть, що взагалі вважаєте цифру на ціннику неабияк завищеною і не хотіли б віддавати такі гроші за автомобіль
  • завжди показуйте сумнів – це може дати вам певні привілеї при купівлі машини.

Секрет криється в тому, що менеджерам салону дозволено використовувати певні важелі умовлянь покупця. Наприклад, багато брендів не пропонують в базовій комплектації килимки салону і багажника, музику та інші периферійні варіанти. Навіть настільки незначні подарунки здатні заощадити близько 2% від вартості автомобіля.

Купівля та оформлення

Процедура покупки авто в салоні супроводжується складанням і підписанням договору купівлі-продажу транспортного засобу. Незважаючи на те, що бланки договорів стандартні, варто уважно прочитати кожен пункт.

У договорі обов’язково повинні бути прописані такі речі:

  • терміни поставки автомобіля (вони повинні бути зафіксовані в календарних днях)
  • сума авансу і процедура його повернення, в разі вашої відмови від придбання авто
  • вказана повна модифікація моделі, по якій можна встановити точну комплектацію

Процедура оформлення в сервісному центрі МВС

Для реєстрації нового авто досить подати такі документи:

  • договір з печаткою продавця
  • індивідуальний податковий номер (ІПН)
  • паспорт або інший документ, що підтверджує особу
  • квитанції про оплату реєстрації та комплекту номерних знаків

У сервісному центрі Ви отримаєте свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) та комплект номерних знаків. Після реєстрації дається 3 дні на оформлення обов’язкової страховки (ОСАГО).

До слова, раніше Факти ICTV писали, як зареєструвати автомобіль в Україні.

Фото: Dreamstime, Unsplash, Pixabay

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Музика в дорогу: топ-100 треків для авто
Вживані авто в Україні: ціни та де вигідніше купити
Автогелікоптер за $10 тис.: незвичайний тюнінг машини у Індії
Що робити, якщо став свідком ДТП: покрокова інструкція, поради юриста та медика
Гіперлакшері Hispano Suiza Carmen 2019: характеристики та ціна
В Україні здешевшає зелена карта для виїзду авто за кордон
Hyundai випустила Sonata Hybrid з сонячними панелями
Проблеми з видаванням водійських посвідчень – МВС назвало причину
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка