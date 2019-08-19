Щоб правильно обрати СТО, потрібно дивитися не тільки на приміщення та обладнання – але і на людей.

Станція техобслуговування, де надають якісний сервіс і ремонт автомобіля, найчастіше має відповідні зовнішні ознаки.

Зацікавлені у Вас. Якщо водія заносять у базу даних, запрошують приїхати через деякий час на перевірку або діагностику (особливо безкоштовну), значить, майстерня зацікавлена ​​взяти вашу машину на постійне обслуговування.

Дають гарантію. Якщо гарантія не надається або супроводжується багатьма застереженнями, швидше за все, у підприємства вже є досвід рекламацій від незадоволених клієнтів.

Читайте: Українці здаватимуть на права за новими питаннями та цінами

Чистота і порядок на території. Цей фактор дуже важливий, так як бруд і пил легко може потрапити у вузли і агрегати вашого автомобіля.

Дозволяють слідкувати за ремонтом. Якщо керівники підприємства не прагнуть приховувати щось від власників автомобілів, значить можна розраховувати на високу якість послуг.

Публічність станції. Якщо сервіс веде активне публічне життя, не соромиться розповідати про себе в пресі і на ТБ – це добра ознака. Плюс зверніть увагу на дипломи та нагороди.

Нагадаємо, Факти ICTV радять ознайомитися із 6 порадами для водіїв у сильну спеку.

Джерело: Автоцентр