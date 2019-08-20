Компанія Nissan показала свій оновлений кросовер Juke ще до дебюту, який запланований на 3 вересня.

За кілька тижнів до офіційного дебюту нового кросовера Juke від Nissan, який відбудеться 3 вересня, компанія показала автомобіль.

Журналісти британського видання Autocar вже протестували новинку і поділилися подробицями.

Тестовий прототип був у камуфляжі. У зовнішньому вигляді нового Juke чітко простежуються риси концептів GT-R 2020 Vision Gran Turismo і кросовера Gripz.

Тестовий прототип оснащений літровим мотором від моделі Nissan Micra. Його потужність становить 150 кінських сил. В парі з нею працює семиступінчаста коробка передач з подвійним зчепленням, а ось від звичного варіатора японці відмовилися.

Також очікується поява 1,3-літрового бензинового двигуна, 1,5-літрового дизеля і 1,6-літрового турбомотора потужністю близько 200 кінських сил.

В базовій комплектації кросовер отримає мультимедійну систему з сенсорним екраном і обробні матеріали поліпшеної якості. Також з’явиться можливість підключити кросовер до додатка Nissan Connected Services, що дозволить віддалено відстежувати місце розташування автомобіля та його швидкість.

Вперше Juke отримає регулювання керма за висотою і вильотом. У Juke також збільшили обсяг багажника з 354 до 422 літрів.























Новий Nissan Juke 2019: ціна та характеристики / 6 фотографий

Офіційний дебют новинки заплановано на 3 вересня цього року. Новенький Juke повинен увійти у серію вартістю від $22 тис.

До речі, європейську версію автомобіля Duster від компанії Renault можуть зробити гібридом через нові екологічні норми.