PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Новий Nissan Juke 2019: ціна та характеристики

Компанія Nissan показала свій оновлений кросовер Juke ще до дебюту, який запланований на 3 вересня.

Nissan Juke 2020

За кілька тижнів до офіційного дебюту нового кросовера Juke від Nissan, який відбудеться 3 вересня, компанія показала автомобіль.

Журналісти британського видання Autocar вже протестували новинку і поділилися подробицями.

Тестовий прототип був у камуфляжі. У зовнішньому вигляді нового Juke чітко простежуються риси концептів GT-R 2020 Vision Gran Turismo і кросовера Gripz.

Читайте: Новий дизайн і автопілот: Nissan показав Skyline 2020

Тестовий прототип оснащений літровим мотором від моделі Nissan Micra. Його потужність становить 150 кінських сил. В парі з нею працює семиступінчаста коробка передач з подвійним зчепленням, а ось від звичного варіатора японці відмовилися.

Також очікується поява 1,3-літрового бензинового двигуна, 1,5-літрового дизеля і 1,6-літрового турбомотора потужністю близько 200 кінських сил.

В базовій комплектації кросовер отримає мультимедійну систему з сенсорним екраном і обробні матеріали поліпшеної якості. Також з’явиться можливість підключити кросовер до додатка Nissan Connected Services, що дозволить віддалено відстежувати місце розташування автомобіля та його швидкість.

Вперше Juke отримає регулювання керма за висотою і вильотом. У Juke також збільшили обсяг багажника з 354 до 422 літрів.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Новий Nissan Juke 2019: ціна та характеристики / 6 фотографий

Офіційний дебют новинки заплановано на 3 вересня цього року. Новенький Juke повинен увійти у серію вартістю від $22 тис.

До речі, європейську версію автомобіля Duster від компанії Renault можуть зробити гібридом через нові екологічні норми.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

10 суперкарів і всі розкуплені: Bugatti представив найпотужніше авто Centodieci
Продаж гібридів BMW 330-i стартував: ціна та характеристики
Купівля авто: що потрібно знати та як заощадити
Музика в дорогу: топ-100 треків для авто
Вживані авто в Україні: ціни та де вигідніше купити
Автогелікоптер за $10 тис.: незвичайний тюнінг машини у Індії
Що робити, якщо став свідком ДТП: покрокова інструкція, поради юриста та медика
Гіперлакшері Hispano Suiza Carmen 2019: характеристики та ціна
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка