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В Україні подешевшали бензин і дизпаливо

На українських АЗС ціни на бензин та дизпаливо з 19 по 20 серпня знизилися на 10-50 копійок за літр.

Бензин

За даними консалтингової компанії UPECO, на АЗС WOG пальне  подешевшало на 10 коп./л.

Таким чином, А-92 там коштує 29,79 грн, А-95 – 30,79 грн, ДП – 29,79 грн і ДТ Преміум – 30,79 грн.

А на АЗС КЛО у Києві ціни на дизпаливо знизилися на 10 коп./л – до 28,69 грн.

Читайте: 4 способи визначити якість бензину

Крім того, в мережі Parallel бензин та дизпаливо подешевшали на 40 коп./л – до 29,49 грн за А-92, до 30,49 грн – за А-95 і до 29,49 грн – за ДТ.

Раніше експерти прогнозували зниження цін на бензин в Україні на 3-5%.

Джерело: UPECO

Фото: Pixabay

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