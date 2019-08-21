Перше авто – завжди важлива подія. Факти ICTV зібрали низку порад, які допоможуть обрати автомобіль новачку та не потрапити на обман.

Обирати перший автомобіль для новачка потрібно за загальними принципами, але варто врахувати кілька додаткових моментів.

Ваше перше авто має бути простим в управлінні і варто пам’ятати, що є велика ймовірність того, що його може бути пошкоджено в перший період експлуатації.

Отже, перший автомобіль для новачка повинен бути з гарною оглядовістю та габаритами, що легко “читаються” з-за керма.

Не варто обирати низький спорткар, довгий універсал або пікап, небажані також мікроавтобус або великий позашляховик.

Водій-новачок повинен підібрати собі машину з відносно високою посадкою на водійському місці – серед легковиків такі теж є. Як варіант – комплектація з регулюванням сидіння по висоті.

Крім того, новачкам часто хочеться машину з автоматичною трансмісією (АКП).

Зауважте, що деякі види недорогих автоматичних трансмісій працюють не зовсім комфортно, а інші недовговічні і дорогі в ремонті.

Так, нові водії часто на “ви” з механічною коробкою передач, особливо плутаються зі зчепленням, тому хочуть швидше пересісти на “автомат”, щоб менше думати.

Та інструктори з водіння радять перший час поїздити на “механіці”, щоб закріпити вивчене.

Через швидкий перехід на АКП можна частково втратити навички на МКП і, коли виникне потреба поїхати, у людини почнеться паніка під назвою “нічого не пам’ятаю”.

До речі, жорстка умова наявності “автомату” може істотно звузити коло вибору, оскільки не всі бюджетні моделі мають комплектацію з АКП.

У новачків за кермом частіше трапляються дрібні пошкодження бамперів, фар, капотів, решіток радіатора тощо. Тому вигідно купувати масові, широко поширені в нашій країні моделі, для яких на розбірках багато “ходових” запчастин.

Купівля якоїсь рідкісної машини або лімітованої версії масової моделі може перетворити пошук запчастин у справжнє випробування.

З цієї точки зору новачкові вигідно купувати машину з незабарвленим пластиком (пластиковими накладками) на бампері, порогах і колісних арках – це або дешеві версії бюджетних моделей, або псевдо-кросовери.

Модні легкосплавні диски коліс дуже дорого правити і фарбувати, тому, якщо вчорашній випускник автошколи погано контролює відстань до бордюрів, не потрібно наполегливо гнатися за “литтям”.

Ця порада стосується і тих водіїв-новачків, кому з перших днів доведеться багато їздити розбитими асфальтованими дорогами, де можна пошкодити колеса.

До речі, колеса меншого посадкового діаметру (13-14 дюймів) набагато краще переносять удари: краще зберігаються не лише диски, але і шини.

У світлі розповіді про жахи поганих доріг можна згадати і про дорожній просвіт (кліренс).

Недосвідченому водієві під час руху буває важко одночасно стежити за безліччю дорожніх факторів, тож легко “зловити” днищем або картером двигуна виступаючу асфальтову хвилю або високу кригу.

Тому краще віддати перевагу тій машині, у якої кліренс більший. Наприклад, Volkswagen Passat, Toyota Camry, Nissan Almera та Kia Rio.

Ціни

При виборі автомобіля необхідно врахувати не лише його первинну вартість, а й подальше технічне обслуговування (витрати на бензин, комплектуючі, поточний ремонт тощо).

Найкращий час для покупки автомобіля – наприкінці поточного і початку наступного року. Саме в цей період знижки доходять до 10-20% від початкової вартості.

Зниження цін на авто пов’язане з необхідністю салонів звільнити місця під нові машини.

Крім того, безсумнівним плюсом покупки автомобіля в даний період є можливість отримати у подарунок кілька приємних опцій або аксесуарів, за які раніше довелося б доплачувати.

Звичайно, б/в авто мають приємніші ціни, але варто розуміти, що таке авто вимагатиме все більшого фінансового вливання.

Наприклад, після 160 тис. пробігу треба зробити капітальний ТО, який на б/в авто коштуватиме приблизно 20 тис. грн.

І не факт, що авто ламатиметься від старості, просто потрібно періодично міняти важливі деталі, щоб такого не сталося.

Без фанатизму

Радимо зважити, як довго ви збираєтеся їздити на своїй першій машині. Якщо вона купується саме для набуття досвіду, то на всі вищенаведені викладки варто звернути увагу.

Але, якщо планується купівля авто відразу для багаторічної експлуатації, можливо, і не варто підпорядковувати її повністю ідеї своєї недосвідченості.

Ви перестанете бути початківцем вже за кілька тисяч кілометрів, і потім вам знадобиться “дорослий” автомобіль.

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Як не потрапити на обман

При купівлі машини в салоні краще заздалегідь ознайомитися з технічними характеристиками обраного вами автомобіля.

Це обумовлено тим фактом, що продавці-консультанти нерідко завищують або занижують характеристики транспортного засобу, роблячи його, таким чином, більш привабливим для покупця.

Купити машину мало, потрібно ще бути дуже уважним при її отриманні з автосалону. Головне правило безпечного придбання автомобіля — нічого не підписувати, не переконавшись в якості авто.

Щойно ви підпишете всі необхідні документи і покинете салон, будь-які виявлені пізніше пошкодження стануть придбаними вами особисто і довести щось автосалону буде вкрай проблематично.

Тому при отриманні автомобіля обов’язково перевірте:

комплектацію авто і цілісність лакофарбового покриття;

роботу замків і всіх систем автомобіля (склопідйомників, ременів безпеки тощо);

справність світлових приладів (ближнє і дальнє світло, поворотники, габаритні вогні);

роботу двигуна, наявність і рівень рідин у всіх бачках, а також рівень масла тощо.

Найбільш надійним способом покупки машини з пробігом є укладення договору купівлі-продажу у приватного або державного нотаріуса.

До того ж, відправлятися на огляд автомобіля бажано в компанії з людиною, яка знається на авто. Добре огляньте машину:

майте на увазі, навіть невеликі відмінності у відтінках вказують на те, що деталь піддавалася заміні або ремонту;

під капот теж потрібно заглянути. Крім огляду основних деталей, зверніть увагу на номер VIN. Там, де вибито номер, не повинно бути слідів наждачки, розміри цифр і літер не повинні розрізнятися. Порівняйте його з тим, що вказаний в ПТС, все повинно збігатися;

машину з гнилими порогами, взагалі, брати не слід. Загляньте під килимки. Там, при необережному догляді, накопичуються волога і бруд, які призводять до корозії;

попросіть завести двигун. В ідеалі двигун повинен працювати рівно, без стукотів та іншого стороннього шуму;

обов’язково потрібно перевірити машину під час руху. І в цей час важливо звертати увагу на навколишні звуки як всередині, так і поза салоном;

зверніть увагу на документи. Скільки у машини було власників? Якщо авто за короткий термін змінило кілька господарів, то краще відмовитися від покупки.

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