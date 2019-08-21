З 24 серпня набувають чинності штрафи за нерозмитнені авто на єврономерах.

Що буде з євробляхами

Починаючи з 24 серпня, власників автомобілів на єврономерах, які не пройшли розмитнення, очікує штраф на суму до 170 тис. грн.

Крім того, штрафуватимуть і тих, хто спробує розібрати нерозмитнене авто на запчастини. Незаконні євробляхи також вилучатимуть в їхніх власників.

За різною інформацією, в Україні від 7 тис. до 30 тис. авто на єврономерах, проте у громадській організації Авро Євро Сила заявляють, що в нашій країні знаходиться щонайменше 700 тис. євроблях.

Зараз склалася ситуація, в якій з 24 серпня дійсно повинні штрафувати власників нерозмитнених авто на єврономерах, однак фактично закон не можуть виконувати до розгляду Верховною Радою законопроекту президента про євробляхи.

Президентський законопроект

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту проект закону, який пропонує відстрочити штрафи за нерозмитнені авто на єврономерах до кінця 2019 року.

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За цей час Верховна Рада повинна знайти рішення зазначеної проблеми.

Керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій заявив, що ця відстрочка штрафів стане останньою.

Патрульна поліція ухвалить рішення про дії щодо нерозмитнених євроблях після наради в Мінінфраструктури, яке має відбутися 21 серпня.

Реакція власників євроблях

Власники автомобілів на єврономерах збираються на чергову акцію протесту, яка пройде біля будівлі Міністерства інфраструктури.

Вони домагатимуться відстрочки штрафів за нерозмитнені євробляхи.

Крім того, вони хочуть, щоб були знижені ставки акцизу на розмитнення вказаних автомобілів.

До слова, голова Митної служби Максим Нефьодов заявив, що в Україні планують створити єдину базу вартості розмитнення автомобілів.