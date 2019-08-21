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Як розмитнити авто на єврономерах і не переплатити

Як визначити митну вартість авто, чому митники збільшують оціночну вартість та як оскаржити рішення митниці – далі у матеріалі.

Як розмитнити авто на єврономерах і не переплатити

Отже, як визначити митну вартість?

Для визначення митної вартості достатньо надати договір купівлі-продажу або рахунок-фактуру з юридичною особою. Оціночна вартість кожного автомобіля має бути розглянута індивідуально.

Чому митники збільшують оціночну вартість?

На митниці пояснюють, що купча – це дійсно основний документ, який зобов’язаний подати декларант під час митного оформлення авто на єврономерах. Також вартість автомобіля може підтвердити декларація країни відправлення авто або платіжні квитанції.

Головний державний інспектор київської міської митниці Юрій Кравченко наголошує, випадки, коли корегується митна вартість – мізерні. Проте законодавством передбачено, що декларант має право її оскаржити.

Як оскаржити рішення митниці?

Щоб оскаржити рішення митниці, необхідно отримати рішення про коригування митної вартості авто. Там зазначено, на що посилався інспектор. Проте цей документ не так легко отримати.

Більше дивіться у програмі Ранок у великому місті.

Читайте: Мітинги, штрафи і проблеми з утилізацією: як проходить розмитнення євроблях

До речі, раніше ми писали, що робити тим, хто не встиг розмитнити євробляху.

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