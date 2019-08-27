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Автозважування фур: 6 пунктів WiM запустять у жовтні

Шість пунктів зважування у русі Weight-in-Motion з’являться на під’їзних автошляхах до Києва у жовтні.

Автозважування фур: 6 пунктів WiM запустять у жовтні

Укравтодор запустить шість пунктів зважування у русі вантажівок Weight-in-Motion (WiM) вже у жовтні.

Система спочатку з’явиться на під’їзних автошляхах до Києва. 26 серпня 2019 року вже почали встановлювати перші два комплекси WiM на дорозі М-06 Київ-Чоп, у напрямку з Києва до Житомира. WiM встановлять також на дорогах М-01, М-03, М-05 і М-07.

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В Укравтодорі розповіли, що проект фінансується за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій. На його реалізацію держагентство отримало близько €7 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Як повідомлялося, в Україні планують ввести збір для великовантажного транспорту за проїзд дорогами.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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