В Україні планують ввести для великовантажного транспорту збір за проїзд дорогами.

Державне агентство автомобільних доріг України ініціює введення системи збору оплати від великовантажного транспорту за проїзд дорогами.

– Ще одна частина глобальної інтелектуальної транспортної системи України – це tolling, тобто збір оплати з великовантажного транспорту за проїзд дорогами України, – заявив в.о. голови Укравтодору Славомир Новак.

За його словами, нововведення є серйозною законодавчою зміною, яка істотно поліпшить стан доріг у країні.

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– Потрібно ухвалити закон, який врегулює питання цього збору. Нам вкрай необхідно ввести додаткове джерело Дорожнього фонду. Існує європейський принцип: фури, особливо ті, які заробляють на перевезеннях, повинні більше платити за проїзд дорогами, – зазначив Новак.

Також він додав, що обсяги руйнування доріг за рахунок перевантаженого транспорту – величезні.

Нагадаємо, 25 серпня у Харкові обвалилася одна сторона автомобільного мосту через перевантажену фуру.