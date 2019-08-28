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Факти / Lifestyle

Нові моделі Hyundai і Kia оснащуватимуться складними електросамокати

Hyundai розробила прототип електросамоката, який в майбутньому буде встановлюватися в нових автомобілях Hyundai і Kia.

Нові моделі Hyundai і Kia оснащуватимуться складними електросамокати

Передбачається, що пристрій дозволить вирішити проблему мобільності на першій і останній милях, а також зменшить затори на дорогах і викиди парникових газів, йдеться в блозі компанії.

Вага пристрою з заднім приводом і футуристичним дизайном становить всього 7,7 кг, а його батареї вистачить на 20 км. Що найцікавіше – заряджається він безпосередньо від автомобіля.

Примітною особливістю гаджета стала складана конструкція. У такому вигляді він буде займати мінімум місця в багажнику автомобіля. У електросамоката Hyundai є передня і задня фари, а також цифрова панель з відображенням заряду і швидкості.

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