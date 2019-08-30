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BMW представила кросовер X5 з витратою палива менше 2 літрів

Німецька компанія BMW почала продажі в Європі гібридного кросовера X5 xDrive45e нового покоління.

BMW представила кросовер X5 з витратою палива менше 2 літрів

BMW оголосила про старт продажів гібридного кросовера X5 xDrive45e.

Нове покоління кросовера може проїжджати на одній електротязі до 87 км. Для цього інженери зменшили простір багажника на 150 літрів.

Гібрид отримав трилітровий двигун потужністю 282 кінські сили, який працює з 110-сильним електромотором.

Сумарна віддача агрегатів досягає 388 сил, що забезпечує X5 розгін з місця до 100 км за 5,6 секунди.

Читайте: Продаж гібридів BMW 330-i стартував: ціна та характеристики

Максимальна швидкість обмежена 235 км на годину, на електриці авто може набрати 135 км на годину.

Автовиробник заявляє, що авто витрачає від 1,2 до 1,9 літра на 100 км.

BMW X5 xDrive45e оснащений пневмопідвіскою з електроннокеруючими амортизаторами і акустичним захистом пішоходів – під час руху на електротязі авто подає звуковий сигнал, попереджаючи оточуючих про своє наближення.

Також кросовер можна доукомплектувати повнокерованим шасі Integral Active Steering, яке повертає задні колеса для поліпшення маневреності і стійкості.

BMW представила кросовер X5 з витратою палива менше 2 літрів / 2 фотографии

Раніше у липні BMW повністю розсекретила новий X6 2020.

Джерело: motor1.com

Фото: motor1.com

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