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Факти / Lifestyle

Автоцивілка найбільше подорожчає для власників євроблях – експерт

Вартість ОСАЦВ для власників автомобілів на єврономерах може зрости майже вдвічі.

Страхування авто

У вересні 2019 року в Україні подорожчають поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

Бізнес-партнер генерального представництва UNIQA страхування у Києві Юрій Негрій вважає, що найбільше доведеться платити власникам євроблях. Для них вартість ОСАЦВ може вирости майже вдвічі.

– Найбільше подорожчання вдарить по власниках так званих євроблях – оскільки у них немає реєстрації в Україні, на сьогодні їх найчастіше страхують за тарифом прикордонної зони, тобто невеликих міст з мінімальним коригуючим коефіцієнтом, – пояснив Негрій.

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Він додав, що в середньому для жителів багатьох областей ціна ОСАЦВ повинна зрости на 10-20%.

До слова, в Україні хочуть ввести збір за проїзд дорогами великовантажного транспорту.

Джерело: Факти

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