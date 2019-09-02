Глави відомств нового українського уряду володіють автомобілями різної цінової категорії – від бюджетних седанів до елітних позашляховиків.

Новий Кабінет міністрів затверджений Верховною Радою під час її першого засідання 29 серпня. Народні депутати підтримали склад уряду з 17 осіб, 281 голосами, а прем’єр-міністром обрали Олексія Гончарука.

Політики уже встигли подати декларації, тому розповідаємо, які автівки задекларували новоспечені міністри.

Наймолодший прем’єр-міністр за всю історію України, 35-річний Олексій Гончарук, їздить на Jaguar X-TYPE 2007 року випуску. Вартість такого авто становить від $10 до 12 тис.

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба їздить на Peugeot 206 2002 року випуску. В Україні таку машину можна придбати за $4-5 тис.

У Михайла Федорова, віце-прем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації, судячи з декларації, свого автомобіля поки що немає.

Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – один з найбагатших членів Кабміну їздить на Volvo C30 2009-го року випуску. Зараз такий автомобіль можна купити за $10 тис.

У 2018 році новопризначений міністр інфраструктури України Владислав Криклій задекларував два автомобілі – Mercedes та новенький Smart Fortwo.

У Оксани Маркарової, яка залишилася в Кабміні Зеленського з минулого уряду, авто в декларації немає. Зате вона володіє власним племінним конем, машину міністр фінансів орендує у сестри, це Honda Accord 2012 року випуску, яка коштує нині близько $15 тис.

Читайте: Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання

Міністр юстиції України Денис Малюська у декларації за 2018 рік вказав автомобіль Mazda 5.

Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України – віддає перевагу автомобілям NISSAN. У нього два автомобілі 2017 року випуску та загальною вартістю 1,5 млн грн.

Міністр оборони Андрій Загороднюк також володіє елітним позашляховиком Toyota Land Cruiser Prado 2010 вартістю близько $34 тис.

Глава МЗС Вадим Пристайко їздить на BMW X1 2017 року випуску. Вартість такого авто коливається в межах $26-29 тис.

У декларації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова досі офіційно немає машини. На таксі також їздить міністр соцполітики Юлія Соколовська.

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський володіє чи не найдорожчою машиною в автопарку Кабміну – Range Rover Sport 2016 року за $87 тис.

Міністерка освіти Ганна Новосад їздить на автомобілі Toyota Yaris 2008 року випуску, який нібито придбала 25 тис. грн.

Новопризначена міністерка громад та територій Альона Бабак задекларувала два автомобілі – Volkswagen Touareg 2012 року та Mercedes-Benz ML350 2005 року.

Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька володіє лише одним автомобілем – Mitsubishi Grandis 2009 року.

До слова, законопроект про зняття депутатської недоторканностіпідтримали 363 народних депутати.