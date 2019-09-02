PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Автопарк Кабміну: які автомобілі задекларували міністри

Глави відомств нового українського уряду володіють автомобілями різної цінової категорії – від бюджетних седанів до елітних позашляховиків.

Автопарк Кабміну: які автомобілі задекларували міністри

Новий Кабінет міністрів затверджений Верховною Радою під час її першого засідання 29 серпня. Народні депутати підтримали склад уряду з 17 осіб, 281 голосами, а прем’єр-міністром обрали Олексія Гончарука.

Політики уже встигли подати декларації, тому розповідаємо, які автівки задекларували новоспечені міністри.

Наймолодший прем’єр-міністр за всю історію України, 35-річний Олексій Гончарук, їздить на Jaguar X-TYPE 2007 року випуску. Вартість такого авто становить від $10 до 12 тис.

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба їздить на Peugeot 206 2002 року випуску. В Україні таку машину можна придбати за $4-5 тис.

У Михайла Федорова, віце-прем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації, судячи з декларації, свого автомобіля поки що немає.

Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – один з найбагатших членів Кабміну їздить на Volvo C30 2009-го року випуску. Зараз такий автомобіль можна купити за $10 тис.

У 2018 році новопризначений міністр інфраструктури України Владислав Криклій задекларував два автомобілі – Mercedes та новенький Smart Fortwo.

У Оксани Маркарової, яка залишилася в Кабміні Зеленського з минулого уряду, авто в декларації немає. Зате вона володіє власним племінним конем, машину міністр фінансів орендує у сестри, це Honda Accord 2012 року випуску, яка коштує нині близько $15 тис.

Читайте: Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання

Міністр юстиції України Денис Малюська у декларації за 2018 рік вказав автомобіль Mazda 5.

Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України – віддає перевагу автомобілям NISSAN. У нього два автомобілі 2017 року випуску та загальною вартістю 1,5 млн грн.

Міністр оборони Андрій Загороднюк також володіє елітним позашляховиком Toyota Land Cruiser Prado 2010 вартістю близько $34 тис.

Глава МЗС Вадим Пристайко їздить на BMW X1 2017 року випуску. Вартість такого авто коливається в межах $26-29 тис.

У декларації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова досі офіційно немає машини. На таксі також їздить міністр соцполітики Юлія Соколовська.

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський володіє чи не найдорожчою машиною в автопарку Кабміну – Range Rover Sport 2016 року за $87 тис.

Міністерка освіти Ганна Новосад їздить на автомобілі Toyota Yaris 2008 року випуску, який нібито придбала 25 тис. грн.

Новопризначена міністерка громад та територій Альона Бабак задекларувала два автомобілі – Volkswagen Touareg 2012 року та Mercedes-Benz ML350 2005 року.

Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька володіє лише одним автомобілем – Mitsubishi Grandis 2009 року.

До слова, законопроект про зняття депутатської недоторканностіпідтримали 363 народних депутати.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

кабмин
Зеленський зустрівся з керівництвом ВР і Кабміну – про що говорили
Кабмін
Перше засідання Кабміну Гончарука (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Бородянський представив команду Офісу з розробки гуманітарної політики (СПИСОК)
Бородянський представив команду Офісу з розробки гуманітарної політики (СПИСОК)
Владимир Зеленский
Зеленський збирає на нараду керівництво Ради, Кабміну та силовиків
Гончарук провів екскурсію Кабміном на електросамокаті
Гончарук провів екскурсію Кабміном на електросамокаті
Кабмін Гончарука може піти у відставку – Зеленський назвав умову
Кабмін Гончарука може піти у відставку – Зеленський назвав умову
кабмин
Перше засідання нового Кабінету міністрів – дата
Новий склад Кабінету міністрів: як працюватимуть та чи є там професіонали
Новий склад Кабінету міністрів: як працюватимуть та чи є там професіонали
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка