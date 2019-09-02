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Nissan показав на відео новий кросовер Juke

Японська компанія Nissan показала відео оновленого кросовера Juke.

Nissan Juke

Nissan показала відео оновленого кросовера Juke. На кадрах видно, що авто зберегло деякі стандартні риси попередніх моделей.

Читайте: Новий Nissan Juke 2020 засвітився на дорогах

Оптика нового кросовера отримала дворівневу архітектуру, невеликий спойлер і більш звужені денні ходові вогні.

Габарити авто стали більшими порівняно з нинішньою моделлю.

Нагадаємо, компанія Nissan показала свій оновлений кросовер Juke ще до дебюту, який запланований на 3 вересня.

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