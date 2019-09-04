Електрокар Honda e розсекречено до прем’єри, яка відбудеться на автосалоні у Франкфурті.

Серійна версія електрокара Honda e буде майже ідентичною концепту Urban EV. Це можна зрозуміти завдяки фотографіям товарної версії авто, які опублікувала японська компанія.

Різниця між серійним електрокаром і концептом – кількість дверей. У Honda e їх буде п’ять, водночас як в Urban EV їх було три.

На європейському ринку задньопривідний Honda e продаватимуть у двох версіях – з електромоторами на 100 або 113 кіловат (136 і 154 кінських сил відповідно) і 315 Нм крутного моменту.







220 км на одному заряді: Honda е розсекретили до прем’єри / 2 фотографии

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Заявлений час розгону до 100 км/год – вісім секунд.

На одному заряді батареї електрокар зможе проїхати близько 220 км.

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