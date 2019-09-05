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Без педалей і гальм: Skoda показала електровелосипед Klement

Концепт електровелосипеда Skoda Klement не має традиційних педалей і гальм.

Без педалей і гальм: Skoda показала електровелосипед Klement

Компанія Skoda представила концепт електровелосипеда під назвою Klement.

Рухає його електромотор 4 кВт (5.4 к.с.), завдяки якому спідометр електробайка може показати 45 км/год.

Живлять велосипед літій-іонні батареї, які мають сумарну ємність 1.25 кВт*год. Завдяки акумуляторам 25-кілограмовий байк може проїхати на одному заряді до 62 км.

Міський велосипед отримав раму з односторонньою “підвіскою”, оскільки амортизація досягається за рахунок середньошироких шин Schwalbe Super Moto-X.

Без педалей і гальм: Skoda показала електровелосипед Klement / 2 фотографии

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Замість педалей на електробайк встановлені підніжки, які змінюють своє положення. Нахил підніжки вперед – газ, нахил назад – гальмо.

До слова, компанія Hyundai розробила прототип електросамоката, який у майбутньому встановлюватиметься у нових автомобілях.

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