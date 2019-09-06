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Маск потролив Porsche через новий електрокар Taycan

Ілон Маск розкритикував приставку Turbo у назві люксової версії електрокара Porsche Taycan.

Маск потролив Porsche через новий електрокар Taycan

Porsche представила свій перший електричний седан Taycan і одразу ж нарвалася на критику глави компанії-конкурента Tesla Ілона Маска.

Американський мільярдер вирішив присоромити Porsche за назву люксової версії електрокара Taycan, в якій додається слово Turbo.

Маск написав короткий твіт із такою фразою:

– Porsche, слово Turbo не означає те, що ви думаєте.

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Глава Tesla мав на увазі, що приставка Turbo використовується тільки для двигунів внутрішнього згоряння, оснащених турбінами для додаткового надходження повітря у двигун.

Нагадаємо, Маск своїми постами у Twitter натякнув на те, яке ім’я може отримати електричний пікап Tesla.

Фото: Porsche

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