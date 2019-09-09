Автомобілі учасників фестивалю Burning Manу першу чергу арт-об’єкти.
Наприкінці кожного літа свої двері відкриває американський фестиваль Burning Man.
Крім фантастичних арт-об’єктів та інсталяцій на заході можна також милуватися незвичайним транспортом його учасників.
Автомобілі, які можна зустріти на самому фестивалі, у першу чергу арт-об’єкти, а не засоби пересування. Основний спосіб переміщення тут – піші прогулянки і велосипеди.
10 найдивніших авто на фестивалі Burning Man 2019 / 8 фотографий
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До слова, Факти ICTV зібрали більше цікавих фактів про фестиваль Burning Man.
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