PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто

10 найдивніших авто на фестивалі Burning Man 2019

Автомобілі учасників фестивалю Burning Manу першу чергу арт-об’єкти.

10 найдивніших авто на фестивалі Burning Man 2019

Наприкінці кожного літа свої двері відкриває американський фестиваль Burning Man.

Крім фантастичних арт-об’єктів та інсталяцій на заході можна також милуватися незвичайним транспортом його учасників.

Автомобілі, які можна зустріти на самому фестивалі, у першу чергу арт-об’єкти, а не засоби пересування. Основний спосіб переміщення тут – піші прогулянки і велосипеди.

10 найдивніших авто на фестивалі Burning Man 2019 / 8 фотографий

Читайте: Без педалей і гальм: Skoda показала електровелосипед Klement

До слова, Факти ICTV зібрали більше цікавих фактів про фестиваль Burning Man.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка