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Факти / Lifestyle / Авто

Привід автомобіля: який краще – задній, передній чи повний

Ті, хто планує придбати автомобіль, часто постає перед вибором, з яким приводом обрати машину – заднім, переднім чи повним. В цьому допоможе невеликий експеримент та поради експертів.

Водій авто

Безпека на дорозі – головне для автовласників, тому так важливо визначитися, з яким приводом буде ваше авто.

Набільш поширена думка серед водіїв – автомобіль з переднім приводом має кращу керованість, тому саме йому слід віддавати перевагу.

Проте однозначної відповіді на це питання немає, бо переваги та недоліки має кожен тип приводу.

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Наприклад, якщо ви постійно їздите лише містом, то повний привід вам не завжди потрібен.

Нюанси управління авто з однією провідною віссю (з переднім приводом або заднім) для досвідченого водія зрозумілі. З так званими повнопривідниками немає однозначної думки.

Експерти для експерименту вибрали авто з приводом, що перемикається. Тобто передній привід за необхідності можна відключити.

Різниця очевидна: на повному приводі машина легко взлітає на гору, на передньому – повна невдача.

Проте передній привід більш простий в управлінні на слизькій дорозі.

Водії кажуть, що на передньому та задньому авто витягне з заносу, а на повному це складно зробити.

Тип гуми, протектор, стан дорожнього покриття, досвід водія – ось що насправді має значення для безпеки, а не тип приводу, кажуть експерти.

Раніше Факти ICTV розповідали про п’ять правил, як обрати СТО.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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