Кросовер Mazda CX-3 пережив планове оновлення, і ми вирішили дізнатися, які зміни відбулися після рестайлінгу.

Оновлена Mazda CX-3 доступна з одним бензиновим двигуном 2,0 л, який в залежності від типу приводу (передній/повний) має потужність 121 к.с. або 150 к.с. Максимальний крутний момент у обох версій становить 206 Нм/2800 об.хв.

Двигун працює в парі виключно з 6-ступеневою АКПП.

Мінімальна вартість передньопривідної Mazda CX-3 становить близько $ 25 тис., а топова повнопріводна версія обійдеться приблизно в $30 тис.

Факти ICTV вирішили перевірити, як змінився кросовер Mazda CX-3 у порівнянні з попередньою версією, яка раніше також побувала у нас на тест-драйві.

Дизайн

Якщо говорити про загальну концепцію дизайну, то глобально нічого не змінилося.

Трохи змінилася радіаторна решітка, в структурі якої з’явилися здвоєні ламелі, а також додалося хромованих елементів по всьому периметру кузова.

Трохи змінилися елементи передньої оптики та малюнок задніх ліхтарів.

Салон

Панель приладів залишилася незмінною, вона виконана в тому ж мотоциклетному стилі. У центрі знаходиться колодязь з аналоговим тахометром і спідометром, а по обидва боки розташовані дисплеї з їздовою інформацією та даними бортового комп’ютера.

Кермо, центральна консоль і мультимедійний дисплей залишилися без змін, але змінився матеріал, яким замінили шкіру на торпедо і картах дверей.

Тепер це штучне мікроволокно, яке імітує замшу, як на новій Mazda6.

Трохи видозмінилася консоль управління системою мультимедіа, яка стала більш практичною.

Застарілий “ручник” замінили кнопки управління електричним стоянковим гальмом.

З’явився підлокітник з невеликим органайзером всередині. Спереду японці усунули деякі прорахунки, салон став більш практичним і зручним для водія.

З місцем попереду та позаду ситуація не змінилася. Mazda CX-3 побудована на базі компактного хетчбека Mazda2 і не варто очікувати від нього просторого салону.

Другий ряд сидінь також став трохи більш комфортним і допрацьованим. З’явився підлокітник з підстаканниками, наприклад.

Простору позаду досить для двох, а ось втрьох там буде тісно, якщо врахувати ще і наявність тунелю в підлозі.

Об’єм багажника – 350 л.

Цього достатньо для міських потреб і поїздок в супермаркет. Для зручності є фальшпідлога та обмежувальна поличка. Запасного колеса в багажнику немає, є тільки ремкомплект, який ви знайдете під фальшпідлогою.

Динаміка

По двигуну і КПП глобальних змін немає, але незначне збільшення потужності й крутного моменту є, якщо вірити цифрам.

Динаміки Mazda CX-3 вистачає в місті, а для гостроти почуттів є режим спорт. Чого CX-3 не вистачає, так це більшого кліренсу. Як на мене, 160 мм замало для кросовера , але сама наявність повного приводу вже прикрасить зимові будні автомобіліста.

Габаритні розміри:

Довжина 4 275 мм

Ширина (з урахуванням дзеркал) 2 049 мм

Висота (з урахуванням антени) 1 535 мм

Колісна база 2 570 мм

Кліренс 160 мм

Попереду в Mazda CX-3 використана підвіска MacPherson, а позаду торсіонна балка.

Mazda CX-3 до рестайлінгу здавалася мені досить жорсткою на наших дорогах, чого я не можу сказати про оновлену версію. Рейлінгова Mazda CX-3 стала більш збалансованою, як на мене.

Попрацювали інженери і над поліпшенням шумоізоляції, що також відчувається, особливо ззаду.

Також хотів би виділити систему G- Vectoring Control , завдяки якій регулюється крутний момент двигуна в поворотах і на слизькій дорозі, що позначається на керованості автомобіля.

Також залишився широкий набір систем безпеки, який включає в себе систему попередження про виїзд з смуги руху, систему контролю “мертвих” зон і систему попередження про перехресний рух ззаду.

До речі, я не знайшов у списку опцій адаптивний круїз-контроль, який був в дорестайлінговій версії. Круїз-контроль є, але без підтримки швидкості і дистанції до автомобіля, який рухається попереду. Спробували трохи здешевити за рахунок усунення цієї опції? Можливо, але рішення спірне, як на мене.

Підсумок

Оновлена Mazda CX-3 стала більш комфортною і практичною у щоденному використанні.

Посвіжів дизайн і змінився підхід до набору матеріалів виконання в салоні. Тепер це більш сучасний, практичний і збалансований кроссовер .

Чи варто Mazda CX-3 співвідношення ціни і якості? Вирішувати, як завжди, вам.



























































































Тест-драйв оновленої Mazda CX-3: що змінилося? / 23 фотографий

Олесь Куниця