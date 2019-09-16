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Рекордна сума: скільки у 2020 році виділять на дороги

За проектом державного бюджету, на дороги в Україні у 2020 році виділять 74,4 млрд грн.

Рекордна сума: скільки у 2020 році виділять на дороги

У 2020 році обсяг фінансування дорожньої галузі складе рекордні 74,4 млрд грн. Про це йдеться у проекті бюджету на наступний рік.

Дорожній фонд у 2020 році складе 69,7 млрд грн. З нього 38 млрд грн піде на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг державного значення. Ще 22,2 млрд грн влада витратить на будівництво і ремонт доріг місцевого значення.

На безпеку дорожнього руху виділять 3,2 млрд грн. Крім того, на виконання боргових зобов’язань піде ще 6,3 млрд грн.

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Додатково, у Кабміні планують наповнювати дорожній фонд за рахунок штрафами за недотримання габаритно-вагових норм.

Як відомо, шість пунктів зважування фур з’являться на під’їзних автошляхах до Києва у жовтні.

Джерело: Кабмін

Фото: Dreamstime

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