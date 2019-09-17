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В Японії почали тестувати автобус без водія

В Японії вперше розпочали тестування безпілотного рейсового автобусу.

Безпілотний автобус

В тестовому режимі безпілотний автобус компанії Sotetsu Bus курсуватиме дорогами Японії до 14 жовтня. Оскільки транспорт іще тестують, проїзд на ньому безкоштовний.

Наразі його маршрут становить усього 900 метрів, а рухається він з максимальною швидкістю у 20 км/год.

Під час тестування в автобусі знаходитиметься співробітник Sotetsu Bus, який управлятиме ним, якщо виникне ризик аварійної ситуації.

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Після тестування компанія планує розробити автобуси, які не вимагатимуть уваги водія, і зможуть автономно здійснювати поїздки на рівні зі звичайним громадським транспортом.

До слова, у 2020 році компанія Tesla планує запустити сервіс безпілотного таксі.

Фото: Sotetsu Bus

Джерело: Motor

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