PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто

Як виглядає “цвинтар” євроблях в Ужгороді

Конфісковані митниками євробляхи потрапляють на спецстоянку в Ужгороді.

Як виглядає “цвинтар” євроблях в Ужгороді

У мережі показали стоянку для автомобілів з єврономерами, які конфіскують митники за порушення правил ввезення в Україну цих транспортних засобів.

Стоянка з конфіскованими євробляхами знаходиться в Ужгороді (біля ринку Краснодонців).

Машини іржавіють на відкритому повітрі, хоча за законом, якщо покупець на них не знайшовся в результаті аукціонів, авто повинні віддати благодійній організації або відправити під прес.

Як виглядає “цвинтар” євроблях в Ужгороді / 3 фотографии

Читайте: Покарання за євробляхи: скільки українців уже отримали штраф

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект про відстрочення штрафів за порушення ввезення євроблях в Україну.

Фото: ua-reporter

Джерело: Автоцентр

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Закон про імпічмент
Рада підтримала відстрочку штрафів за нерозмитнені євробляхи
євробляхи
Чому штрафують водіїв на євробляхах
Водіїв на єврономерах продовжують штрафувати – причина
Водіїв на єврономерах продовжують штрафувати – причина
євробляхи
Жодних штрафів і конфіскацій. Що буде після 22 серпня з євробляхами
Як розрахувати акциз на автомобіль
Як розрахувати акциз на автомобіль
Євробляха
Розмитнення євроблях: кого штрафуватимуть, на скільки і можлива відстрочка
Єдина база: в Україні планують оцінювати євробляхи по-новому
Єдина база: в Україні планують оцінювати євробляхи по-новому
Авто на єврономерах
Зеленський просить Раду відтермінувати штрафи за нерозмитнені євробляхи
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка