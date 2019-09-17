Конфісковані митниками євробляхи потрапляють на спецстоянку в Ужгороді.

У мережі показали стоянку для автомобілів з єврономерами, які конфіскують митники за порушення правил ввезення в Україну цих транспортних засобів.

Стоянка з конфіскованими євробляхами знаходиться в Ужгороді (біля ринку Краснодонців).

Машини іржавіють на відкритому повітрі, хоча за законом, якщо покупець на них не знайшовся в результаті аукціонів, авто повинні віддати благодійній організації або відправити під прес.











Як виглядає “цвинтар” євроблях в Ужгороді / 3 фотографии

Читайте: Покарання за євробляхи: скільки українців уже отримали штраф

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект про відстрочення штрафів за порушення ввезення євроблях в Україну.

Фото: ua-reporter