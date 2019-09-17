Конфісковані митниками євробляхи потрапляють на спецстоянку в Ужгороді.
У мережі показали стоянку для автомобілів з єврономерами, які конфіскують митники за порушення правил ввезення в Україну цих транспортних засобів.
Стоянка з конфіскованими євробляхами знаходиться в Ужгороді (біля ринку Краснодонців).
Машини іржавіють на відкритому повітрі, хоча за законом, якщо покупець на них не знайшовся в результаті аукціонів, авто повинні віддати благодійній організації або відправити під прес.
Як виглядає “цвинтар” євроблях в Ужгороді / 3 фотографии
Читайте: Покарання за євробляхи: скільки українців уже отримали штраф
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект про відстрочення штрафів за порушення ввезення євроблях в Україну.
Фото: ua-reporter
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+