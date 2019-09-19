Щоб пригнати авто зі США, варто скористатися послугами посередників. У разі, якщо ви хочете пригнати машину з Америки самостійно – скористайтеся порадами від Фактів ICTV.

Пригнати авто зі США з невеликим пробігом, задовільним станом кузова і начинки на сьогоднішній день реально.

Можна пригнати машину з Америки самостійно, але найкраще скористатися послугами надійного посередника. Менеджери таких компаній за додаткову плану оглянуть варіант для покупки, перевірять ходові якості та знімуть відео з автомобілем для замовника.

В Україні навіть з розмитненням і ремонтом ціна таких транспортних засобів є дуже вигідною. Найскладніше під час покупки заокеанської машини – очікування її доставки в нашу країну, а потім, в разі необхідності, ремонту.

Купівля авто зі США на аукціонах

Більшість машин, які продають у США, побували в ДТП і американці продають їх на спеціальних аукціонах. Іноді нова машина після незначної аварії може коштувати в два рази дешевше.

Вигідно це також тим, що можна не платити всю суму одразу, є можливість розбити на платежі. Перший платіж зазвичай найбільший – близько 40% від вартості авто.

Також доведеться пройти в Україні процедуру сертифікації машини і вже після цього ТЗ можна ставити на облік і отримувати українські номери.

Якщо купуєте авто в США без посередника

Експерти радять під час вибору машини у США дізнатися у продавця VIN-код транспортного засобу, за яким можна дізнатися:

в які аварії потрапляв автомобіль;

в якому стані подушки безпеки;

пробіг авто;

кількість власників авто;

дані про техобслуговування;

дефекти виробництва;

чи був автомобіль у розшуку.

Також варто пам’ятати, що оформлення документів на експорт авто повинно здійснюватися у цій країні, через що знаходження майбутнього власника або його посередника у США є обов’язковим.

Крім того, документи для розмитнення в Україні повинні оформлятися не на посередника, а одразу на ім’я покупця.

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Скористайтеся послугами страхової

Обраних залізних коней з усіх штатів звозять у порти, звідки їх відправляють до України. Дорогою машину можуть замінити, розбити або навіть розібрати до гвинтика.

Тому експерти радять замовляти машину через страхову компанію, яка несе хоч якусь відповідальність і працює на свою репутацію.

До слова, Факти ICTV писали, як замовити запчастини для машини зі США.