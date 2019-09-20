Ви хочете купити б/в авто – пам’ятайте: “ділки” можуть “розвести” навіть досвідчених водіїв. Як не купити “кота у мішку” розповів автомобільний експерт Олексій Штанько.

Визначтеся, яку саме машину ви хочете

Перед оглядом автомобілів потрібно визначитися з конкретною моделлю і маркою. Особливо якщо обиратимете авто через сайти. Після перегляду кількох автомобілів система сама починає пропонувати величезну кількість екземплярів зі схожою ціною. І тут покупець починає розпорошуватися на інші марки, що тільки віддаляє його від заповітної мети.

Найкраще визначити для порівняння кілька автомобілів однієї моделі і марки, а вже серед них і вибрати найкращу. На тлі однакових автомобілів легше виявити дефекти окремого екземпляра.

Як визначити реальну вартість

Не поспішайте судити про машину за ціною. На ринку вживаних авто на одну і ту ж машину можуть бути абсолютно різні ціни.

На вартість впливають багато чинників: комусь потрібно швидше продати хороше авто і він робить велику знижку, хтось навпаки – занижує ціну, щоб “впарити” не надто хорошу машину.

Також на щабель можуть відрізнятися ціни від базової комплектації авто і “зарядженої тачки”. Але для того, щоб визначити чи вартий тих грошей автомобіль, необхідно зробити діагностику.

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Хороший друг – це не професія

Первинний огляд автомобіля можна робити і з другом. Але непідготовленій людині дуже складно виявити добре замасковані дефекти. Тому якщо визначилися з конкретним автомобілем, бажано загнати його на станцію технічного обслуговування, попередньо домовившись з майстром за діагностику.

СТО потрібно обирати самому, а не везти машину на ту, що радить продавець. Найкращий спосіб знайти хорошого діагноста – “сарафанне радіо” або відгуки в інтернеті.

Як дізнатися реальний пробіг автомобіля

Одометр – найбільш неточний прилад при покупці авто. 90% автомобілів продаються зі “скрученим” пробігом. І навіть правильна діагностика не завжди може виявити ці зміни. Не можна вірити і сервісним книжкам на фірмовій СТО, їх легко можна підробити. Дуже поширена схема, коли за місяць до продажу “скручують” пробіг на одометрі, далі везуть авто на фірмову СТО на заміну масла, для того, щоб підтвердити показники лічильника кілометрів. І при покупці вам вже дають папірець з фірмової станції техобслуговування, де нібито вказано справжній пробіг.

Про реально пройдену відстань автомобілем добре свідчить його зовнішній вигляд. І навіть у добре підготовленому автомобілі знайдуться місця, які зможуть розповісти про його історію краще ніж одометр. Але виявити такі дані зможе тільки фахівець.

Кузов – найдорожча деталь

Для того, щоб заощадити купу часу при первинному огляді авто, рекомендується запастися “товщиноміром лакофарбового покриття”. Цей прилад допоможе визначити чи перефарбовувалася та чи інша деталь кузова, що дасть зрозуміти чи була машина в ДТП.

Такий прилад зараз дуже популярний серед покупців б\ в автомобілів. Його вартість стартує від $30.

Салон автомобіля може розповісти багато про що

Колір ниток повинен відрізнятися від кольору матеріалу салону. Якщо нитки зливаються з кольором шкіряного салону, швидше за все робилася косметична процедура так званого “омолодження шкіри”. У таких випадках весь салон перефарбовують, щоб надати йому свіжіший вигляд.

Також часто перешивають тільки водійське сидіння, щоб приховати реальний вік автомобіля, в такому випадку потрібно просто порівняти стан і матеріал водійського і задніх сидінь, які зазвичай не чіпають.

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Ще одна з поширених передпродажних фішок – заміна гумових накладок на педалях, щоб показати, що на авто майже не їздили. Перевірити це легко, піднявши водійський килимок і подивившись на стан підлоги під правою п’ятою водія. Зазвичай такі місця ніхто не реставрує.

Як не купити “потопельника”

Дуже складно приховати всі докази в автомобілі, який побував під водою. Перше, на що потрібно звернути увагу – кузовні зварювальні шви, вони мають пористу структуру. І якщо авто дійсно занурювалось під воду, в цих порах залишаться частинки мулу, які практично нереально видалити.

Ще один показник – алюмінієві деталі кузова. Якщо на них є великі ділянки окислення, швидше за все, автомобіль або був під водою, або знаходився в дуже агресивною вологому середовищі, що також не дає йому переваг.

Варто звернути увагу на фари і задні ліхтарі: мул залишається в роз’ємах проводів і частково в самих приладах. Сліди мулу залишаються і на внутрішніх частинах сіток динаміків стереосистеми авто.

Сліди підводного занурення добре видно на всіх тканинних поверхнях: стиках стелі і стійок, ременях безпеки. Сліди мулу важко переплутати зі звичайним пилом або брудом, вони мають характерний сірий, коричневий і навіть червоний кольори.

Як вивести продавця на чисту воду

Машину краще купувати у безпосереднього власника. Тому відразу потрібно уточнити причину продажу авто. Кожен автомобіль унікальний і має якісь свої вади, в такому випадку потрібно попросити продавця розповісти про них.

Якщо людина починає без запинки розповідати про ці дрібниці, швидше за все, вона і є власником залізного коня. Якщо ж каже, “ось автомобіль, самі дивіться”, це точно перекупник.

Щоб заощадити час і нерви – перед зустріччю з продавцем потрібно зателефонувати і уточнити в якому стані автомобіль. Якщо в авто з пробігом немає ніяких вад це повинно насторожити.

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Тоді потрібно проговорити, що ви їдете дивитися автомобіль не битий, не фарбований, без будь-яких пошкоджень, що не потрапляв в ДТП і в ідеальному технічному стані, який не вимагає вкладень. Якщо на місці ці характеристики не відповідають домовленостям, з’являється хороший привід попросити знижку.

Обрали – везіть на підйомник

У першу чергу, потрібно ще раз добре перевірити кузов автомобіля. А для цього авто потрібно підняти на рівень очей. В такому випадку змінюється світлозаломлення і навіть в ідеальній машині на підйомнику буде видно всі дефекти.

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В першу чергу оглядають нижні частини дверей. Якщо двері були на розбиранні або знімалася і ремонтувалася, як правило, ці місця не зафарбовуються. Також на підйомнику перевіряється стан ходової частини машини.

Не поспішайте засмучуватися, якщо в підвісці є зношені деталі, їх можна замінити на нові і якісні, при цьому за їх вартість попросити додаткову знижку. Гірше, коли в уживаній “тачці” стоять нові деталі. Тоді це найдешевші аналоги запчастин, які прослужать недовго.

Двигун – серце авто

В першу чергу потрібно послухати, як працює мотор. Якщо звук рівномірний, без якихось стукотів, скрипів або додаткових шумів, швидше за все з двигуном все в нормі. Візуально мотор не повинен мати ніяких патьоків масла та інших рідин.

З вихлопної труби не повинен йти густий дим, в іншому випадку це говорить про некоректну роботу. Найкращий спосіб перевірити витрату моторної оливи – проїхати значну відстань.

Для цього перед поїздкою потрібно прогріти двигун до робочої температури, заглушити і через дві хвилини виміряти рівень мастила, після подоланої відстані в кілька сотень кілометрів – повторити процедуру. На щупі буде видно наскільки цей мотор “багато їсть”.

P.S. І пам’ятайте, популярні автомобілі за хорошою ціною продаються за лічені години, і якщо ви знайшли таку машину, не поспішайте її брати не перевіривши.

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