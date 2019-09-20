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Факти / Lifestyle

Tesla Model 3 стала одним з найбезпечніших авто за версією IIHS

Автомобіль Model 3 від компанії Tesla став другим електрокаром, який потрапив до списку Top Safety Pick+.

Tesla Model 3

Автомобіль Tesla Model 3 отримав найвищі бали тесту з безпеки, який проводить Американський Інститут страхування безпеки на дорогах.

Під час краш-тесту лобового зіткнення виявили тільки помірну можливість травмування лівої гомілки водія.

Інші випробування не викликали в експертів причин для хвилювань.

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Також під час випробувань перевіряли систему автоматичної зупинки, яка дозволила уникнути зіткнення на швидкості 12 миль на годину (19,3 км) і 25 миль на годину (40,2 км).

До слова, глава Tesla Ілон Маск розкритикував люксову версію електрокара Porsche Taycan.

Джерело: IIHS

Відео: IIHS

Фото: Dreamstime

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