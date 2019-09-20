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Відстрочка штрафів за нерозмитнені євробляхи – Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів за порушення ввезення евроблях в Україну на три місяці.

євробляхи

Закон про відстрочку штрафів за нерозмитнені евробляхи 19 вересня передано президенту, а 20 вересня його повернули з підписом Володимира Зеленського.

Це означає, що ці штрафи наберуть чинності 20 листопада.

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Закон набуває чинності з дня публікації і після підпису президента.

Нагадаємо, 12 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про відстрочення штрафів за порушення ввезення євроблях в Україну.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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