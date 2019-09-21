Недорогі електрокари зараз користуються величезним попитом. Пропонуємо вашій увазі топ-5 бюджетних вживаних електромобілів
Купити електромобіль недорого можна, обравши старий електрокар. Відомо про те, що електромобілі відносять до екологічно чистого транспорту, тому інтерес серед покупців зберігається і до вживаних електрокарів.
Nissan Leaf 2013
Станом на кінець 2014 року в світі було продано 158 тис. електромобілів двох поколінь. Головними покупцями Nissan Leaf залишаються США, Японія і Норвегія.
Запас ходу: 175 км;
Ціна: близько $11 тис.
Renault Twizy 2012
Двомісний електричний міський автомобіль випускається на заводі в Іспанії. Дві моделі в Європі класифікуються як важкий квадроцикл і легкий квадрицикл.
Запас ходу: 100 км;
Ціна: близько $6 тис.
Smart Fortwo ED 2013
Поставки електрокара третього покоління розпочалися в США і Європі у 2013 році. За рік у світі було продано більше 6,5 тис. авто третього покоління.
Запас ходу: 145 км
Ціна: близько $9 тис.
Fiat 500e
Електрокар – дітище італійської та американської автомобільної думок – почав виходити з конвеєра у 2013 році, а вже до травня 2016 року було продано близько 16,5 тис. авто.
Запас ходу: 130 км;
Ціна: близько $10 тис.
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Renault Zoe 2012
Перше покоління французького електромобіля з’явилося у 2012 році. Найбільше електрокарів продають в Європі. У 2015 році Renault Zoe став найпопулярнішим автомобілем у своєму сегменті на європейському ринку.
Запас ходу: 210 км;
Ціна: близько $12 тис.
До слова, 2019 році Renault представила новий електрокар Zoe з покращеними технічними показниками та іншим інтер’єром.