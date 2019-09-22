Недорогі електрокари зараз користуються величезним попитом. Пропонуємо вашій увазі топ-5 бюджетних вживаних електромобілів

Купити електромобіль недорого можна, обравши старий електрокар. Відомо про те, що електромобілі відносять до екологічно чистого транспорту, тому інтерес серед покупців зберігається і до вживаних електрокарів.

Nissan Leaf 2013

Станом на кінець 2014 року в світі було продано 158 тис. електромобілів двох поколінь. Головними покупцями Nissan Leaf залишаються США, Японія і Норвегія.

Запас ходу: 175 км;

Ціна: близько $11 тис.

Renault Twizy 2012

Двомісний електричний міський автомобіль випускається на заводі в Іспанії. Дві моделі в Європі класифікуються як важкий квадроцикл і легкий квадрицикл.

Запас ходу: 100 км;

Ціна: близько $6 тис.

Smart Fortwo ED 2013

Поставки електрокара третього покоління розпочалися в США і Європі у 2013 році. За рік у світі було продано більше 6,5 тис. авто третього покоління.

Запас ходу: 145 км

Ціна: близько $9 тис.

Fiat 500e

Електрокар – дітище італійської та американської автомобільної думок – почав виходити з конвеєра у 2013 році, а вже до травня 2016 року було продано близько 16,5 тис. авто.

Запас ходу: 130 км;

Ціна: близько $10 тис.

Читайте: Зелені номери для електрокарів – Зеленський підписав закон

Renault Zoe 2012

Перше покоління французького електромобіля з’явилося у 2012 році. Найбільше електрокарів продають в Європі. У 2015 році Renault Zoe став найпопулярнішим автомобілем у своєму сегменті на європейському ринку.

Запас ходу: 210 км;

Ціна: близько $12 тис.

До слова, 2019 році Renault представила новий електрокар Zoe з покращеними технічними показниками та іншим інтер’єром.