З 1 жовтня водії повинні вмикати фари під час руху поза населеними пунктами. Чи законно штрафувати за невиконання цього правила – у матеріалі Фактів ICTV.

З 1 жовтня розпочинається період року, коли всі авто повинні рухатися поза населеними пунктами днем ​​із увімкненими фарами.

Водіїв, які не виконують цього правила, мають право зупиняти поліцейські і перевіряти у них наявні документи на право керування транспортним засобом.

Однак, штрафувати порушників за вимкнене світло фар правоохоронці не можуть.

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Справа в тому, що відповідальність за рух без увімкнених фар передбачена в рамках статті 125 Кодексу про адміністративні правопорушення як “інші порушення правил дорожнього руху” і тягне за собою тільки попередження.

При цьому штраф буде законним, якщо поліцейський зафіксує факт початку руху або зміни напрямку руху авто без світла фар.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для власників євроблях.

Джерело: Дорожній адвокат