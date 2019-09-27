Спрощення принципу розмитнення авто дозволить побороти корупцію на митниці, вважає Владислав Криклій.

В Україні потрібно максимально спростити формулу розмитнення авто. Таку думку висловив міністр інфраструктури Владислав Криклій, запропонувавши принцип розмитнення транспортних засобів за ставкою “в один-три долара за “кубік”.

Він переконаний, що “примітивні” алгоритми значно спростять життя автомобілістів та дозволять відмовитись від послуг різних оцінювачів, адже там, де починається “важка калькуляція, там одразу з’являється корупція”.

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За його словами, спростити формулу розмитнення нині не можна, адже доходи до проекту бюджету на 2020 рік закладали з розрахунку на те, що діятиме чинна нині формула розрахунку акцизів та мит.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для власників євроблях.

Джерело: Європравда