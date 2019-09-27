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Тест-драйв Suzuki Vitara: літровий мотор для кросовера

Кросовер Suzuki Vitara оновився і отримав чимало технічних та візуальних змін, з якими ми ознайомилися під час тест-драйву.

Тест-драйв Suzuki Vitara: літровий мотор для кросовера

Ціни на оновлену Suzuki Vitara з 1,0-літровим бензиновим двигуном, 5 МКПП, переднім приводом і в базовій комплектації GL стартують з позначки $16 тис. Найдорожча версія Suzuki Vitara з 1,4-літровим бензиновим двигуном, 6 АКПП, повним приводом і в максимальній комплектації GLX буде коштувати $28,5 тис.

У нас на тест-драйві побувала версія з новим літровим мотором, 6 АКПП, повним приводом і в максимальній комплектації GLX. Орієнтовна вартість тестового автомобіля $26 тис.

Півтора року тому ми тестували попередню версію Suzuki Vitara, і нам є з чим порівняти. Почнемо.

Дизайн

Крім нового мотора, кросовер Suzuki Vitara також отримав і деякі зовнішні зміни.

Змінилася радіаторна решітка, яку тепер прикрашають вертикальні хромовані вставки.

На бамперах з’явилися хромовані “ікла”, які продовжують контури денних ходових вогнів. Змінилася сама форма бамперів і дизайн оптики як спереду, так і ззаду.

Салон

А тепер про більш відчутні зміни, яких зазнав салон оновленої Suzuki Vitara.

Змінився підбір матеріалів, з яких виконаний салон. Стало менше жорсткого пластику, його замінили на більш м’який, якісний матеріал.

Салон виконаний з комбінації штучної шкіри та замші, яка прошита своєрідним ромбоподібним візерунком.

Змінився дизайн панелі приладів, яку зробили більш сучасною і додали кольоровий дисплей бортового комп’ютера.

Мультимедійна система залишилася без змін і підтримує Android Auto і Apple CarPlay, що дуже практично в еру гаджетів. Залишилося багато глянцевого пластику на центральній консолі, який збирає на собі відбитки пальців і пил.

З’явився підлокітник, якого не було на попередній версії.

Комфорту позаду не додалося, і ви не знайдете там підлокітника, USB-роз’ємів та інших принад, але місця буде вдосталь. Дитяче автокрісло вільно проходить в дверний отвір, а місця позаду вистачає для комфортного перебування навіть найменших членів родини з супроводом.

Об’єм багажника становить 375 л, чого цілком достатньо. Також є фальшпідлога і обмежувальна поличка. Під фальшпідлогою, як і раніше, знаходиться докатка.

Динаміка

Найбільш цікаве для мене питання, яке я ставив собі ще до тест-драйву, чи вистачає 1,0-літрового двигуна для повнопривідного кросовера?

Скажу відверто і без перебільшень – вистачає, цілком. Потужності 112 к.с. і максимального крутного моменту 160 Нм досить для безпечного водіння в умовах міста і траси.

Габаритні розміри:

  • Довжина 4 175 мм
  • Ширина 1 775 мм
  • Висота 1 610 мм
  • Колісна база 2 500 мм
  • Кліренс 185 мм

Витрати палива під час тест-драйву становили 8,5 л в міських умовах , а на трасі 6,4 л на 100 км шляху.

КПП працює злагоджено, без зауважень.

Підвіска збита, автомобіль добре тримає дорогу і відмінно керується, але хотілося б більш гострого зворотного зв’язку від керма.

Повний привід 4WD ALLGRIP пропонує на вибір кілька режимів: Auto, Sport, Snow і Lock . У нас була можливість протестувати його взимку під час тест-драйву попередньої версії Suzuki Vitara , де він проявив себе на високому рівні.

Suzuki Vitara підставить вам надійне плече в засніженому місті, сільській дорозі і на піщаному покритті.

Також нова Suzuki Vitara значно додала в системах безпеки і асистентах водія, яких вже не вистачало на попередній версії.

З’явився адаптивний круїз-контроль , який дозволяє встановлювати швидкість і задавати дистанцію до автомобіля, що їде попереду. Це дуже зручно в далеких поїздках, коли потрібно тривалий час концентруватися на швидкості і дистанції, що стомлює.

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Також є системи моніторингу мертвих зон,  попередження про зміну смуги руху та система екстреного гальмування, які роблять перебування за кермом автомобіля більш безпечним.

Підсумки

Оновлений кросовер Suzuki Vitara підріс у всіх планах.

Стала різноманітнішою палітра кольорів і дещо змінився дизайн.

Салон став більш комфортним, практичним і дорогим. Додалося систем безпеки, які раніше траплялися переважно в преміальному сегменті.

І один з найбільш важливих моментів – стартова ціна $16 тис. Так, безумовно, все залежить від вас і ваших бажань, але цінник залишився дуже демократичним.

Вирішувати, як завжди, вам.

Тест-драйв Suzuki Vitara: літровий мотор для кросовера / 18 фотографий

Олесь Куниця

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