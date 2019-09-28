Україна домовилася з європейськими банками про виділення €900 млн на ремонт дороги Київ – Одеса.

Європейські банки виділять Україні €900 млн на капітальний ремонт дороги Київ – Одеса.

Про це повідомив колишній в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомір Новак.

За його словами, ремонтні роботи розпочнуться у 2020 році, а після реконструкції дорога повинна отримати категорію автобану.

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Новак уточнив, що на капітальний ремонт дороги дороги Київ – Одеса необхідно два-три роки.

Нагадаємо, проектом бюджету на 2020 рік на дороги України передбачені рекордні 74,4 млрд грн.