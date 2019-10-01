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Факти / Lifestyle / Авто

Машини, про які ви не знали: топ-5 гідних марок авто з Китаю

У Китаї стрімко розвивається автопром. Факти ICTV представляють п’ятірку ще не сильно відомих марок авто з Піднебесної.

Машини, про які ви не знали: топ-5 гідних марок авто з Китаю

Китай продовжує вриватися у світовий автопром, але багато цікавих марок китайських машин досі невідомі у наших краях.

Факти ICTV познайомлять вас із п’ятіркою марок китайських авто, які заслуговують на увагу.

Landwind

Компанія з’явилася у 2004 році, а в 2006 році дебютувала на ринку c моделлю позашляховика X6. У 2016 році автовиробник відзвітував про продажі 80 тис. авто. В основному лінійка моделей компанії складається з позашляховиків.

Останнім було представлено в 2019 році компактний 5-дверний SUV Rongyao.

Rongyao. Фото: wiki.

Soueast

Компанія, заснована в 1995 році, базується в Фучжоу, провінції Фуцзянь. Частина підприємства належить Mitsubishi Motors. До 2015 року компанія випускала седани, хетчбеки і мікроавтобуси. У 2015 році з конвеєра зійшов кросовер DX7, а у 2016 світ побачив SUV DX3.

V3. Фото: wiki.

Jonway

Компанія утворилася на початку 1980-х, але автомобілі під власним брендом почала випускати з 2003 року. Першою моделлю автовиробника став кросовер Jonway UFO. У 2013 році Jonway представила другий SUV під назвою Falcon. Компанія також випускає електрокари.

A380 UFO. Фото: wiki.

Читайте: Дешеві електромобілі: топ-5 бюджетних вживаних електрокарів

Green Field

Відносно новий виробник автомобілів, що базується в Ханчжоу. Компанія, заснована в 2010 році, виробляє лише один позашляховик Green Field BO90 SUV і розробляє електромобіль.

BO90 SUV. Фото: chinacarforums.

Foday

Компанія, заснована в 1998 році, виробляє автомобілі у провінції Гуандун. Основною продукцією є в основному пікапи і позашляховики. Машини цього заводу можна знайти в різних країнах під брендами Fudi і Foday.

Foday Landfort. Фото: wiki.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували 10 реальних порад, які застрахують від обману під час купівлі вживаного авто.

 

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