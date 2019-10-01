Вже чотири роки українці платять податок на транспорт. Проте підпадають під нього не всі авто. Факти ICTV розібралися, які податки на авто є в Україні та як їх сплатити.

Податковий кодекс України визначив фіксовану ставку транспортного податку – 25 тис. грн. Її потрібно сплачувати за транспортний засіб (ТЗ):

якому ще немає п’яти років з дня випуску;

п’яти років з дня випуску; середньоринкова вартість якого перевищує 375 мінімальних зарплат. Наразі мінімальна заробітна плата становить 4 173 грн , а тому – 25 тис. грн мають сплатити власники ТЗ від 1 564 875 грн.

Визначити середньоринкову вартість автомобіля можна на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Там в спеціальній формі треба ввести марку, модель, рік випуску та натиснути на кнопку Розрахувати. Мінекономрозвитку також регулярно оприлюднює перелік легковиків, які підлягають оподаткуванню.

Цікаво, що за січень-лютий 2019 року найактивніше транспортний збір платили власники автомобілів марок Audi, Mercedes-Benz, Lexus, BMW, Land Rover Range Rover.

Важливо: щоб уникнути можливих проблем з працівниками податкових органів, проводьте розрахунок щороку до кінця січня та зберігайте результат в електронному вигляді або роздруковуйте.

Як сплатити?

Власники нових та дорогих авто сплачують гроші за місцем реєстрації:

фізособи – протягом 60 днів з дня вручення повідомлення; юрособи – роблять щоквартальні внески.

Потрібно подавати нову декларацію, якщо авто придбане після подання документів про майновий стан. Це необхідно зробити протягом місяця з дня оформлення права власності. З того самого місяця стартує сплата платежів.

Якщо прострочите оплату, будьте готові сплатити пеню та штраф. Кошти надходять у місцевий бюджет та витрачаються на різні потреби громадян.

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Інші податки на автомобіль

Також автовласники піддаються стягненням у разі:

продажу (обміну). Збут одного легкового автомобіля (зокрема мотоцикла і мопеда) протягом року обійдеться безкоштовно, а от за два і більше – доведеться сплатити 5% податку на прибуток + 1,5% військового збору. Збут грузовика, причепа, автобуса завжди оподатковується до 6,5% на рік; покупки . За реєстрацію іномарки потрібно перерахувати ставку до Пенсійного фонду. Сума обумовлена вартістю легковика, що купується, і коливається від 3 до 5%; розмитнення авто на іноземних номерах . Сума залежить від виду палива, об’єму двигуна, віку транспортного засобу. Верховна Рада відстрочила штрафи для водіїв на єврономерах, які не встигли розмитнити автомобілі, тепер це можна зробити до 19 листопада 2019 року.

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